Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, ha attaccato duramente Omar Fantini in diretta all'Isola dei Famosi 2025 dopo la rissa della scorsa settimana

Dopo aver mostrato la sua furia dopo la rissa che ha visto coinvolto suo marito Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025, sua moglie Sara Garreffa è tornata in studio, questa volta per dire la sua a Omar Fantini. Pur essendosi scusato pubblicamente con Dino e col pubblico italiano per le minacce fatte al collega naufrago, Fantini è prima finito nel mirino della moglie del ‘rivale’, poi anche in quello dello Spirito dell’Isola, che lo ha condannato al televoto flash per la seconda eliminazione della serata.

Quando Veronica Gentili ha lasciato la parola a Sara Garreffa, lei ha inizialmente elogiato Omar come naufrago, per poi stroncarlo successivamente. “Tu, da spettatrice, sei stato il mio naufrago preferito. – ha esordito la moglie di Giarrusso – Se non avessi il marito, avrei sempre salvato te ad un possibile televoto.”. Poi, però, è partita all’attacco: “Quasi mi consola averti visto in modo irriconoscibile, sei stato violento, hai fatto delle cose brutte, e mi consola perché penso a mio marito e capisco che anche il Dino che vedo non è proprio quello che conosco.”

Omar Fantini ha voluto subito chiarire che l’accusa lanciata a Dino, di essere stato violento con una donna, era circoscritta al contesto dell’Isola dei Famosi: “Non ho mai pensato possa esserlo nella vita vera e volevo chiarirlo”, ha aggiunto. Sara Garreffa, però, non ha placato la sua critica al naufrago e, anzi, ha concluso dura: “Io ti dico che tante volte avete accusato Dino di essere bugiardo, però Omar, quando tu hai aggredito, minacciato e percosso Dino, lui neppure si era ancora avvicinato a Cristina. Quindi questa cosa del cavaliere senza macchia che vuole difendere la donzella è una menzogna!”.

