Sara Garreffa furiosa dopo la lite del marito Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi 2025: accuse pesanti a Pretelli e agli autori del programma

Non si placa la polemica su Dino Giarrusso dopo l’ultima puntata de l’Isola dei Famosi 2025. Durante la diretta la moglie Sara Garreffa era intervenuta per difendere il marito dalle accuse di violenza minacciando la trasmissione di denunciare. Nelle ultime ore, la donna si è confidata a Fanpage.it per fare chiarezza su quanto successo pochi giorni fa, svelando come sta vivendo questa situazione difficile dopo il rimprovero di Omar Fantini durante il gioco della Pelota.

L’ottava diretta de l’Isola dei Famosi 2025 è stata alquanto difficile, dato che Dino Giarrusso è stato preso di mira da tutti per il suo carattere saccente, soprattutto nei confronti di Cristina Plevani. Secondo lui, l’ex vincitrice del Grande Fratello poi allontanatasi dalla televisione, non avrebbe combinato niente della sua vita poichè lontana dalle telecamere per ben 25 anni. Insomma, accuse potenti che sommate al litigio con Omar Fantini nella gara di pallanuoto hanno dato vita ad un vero e proprio putiferio nel quale è intervenuta anche Sara Garreffa.

Sara Garreffa su Dino Giarrusso: “La colpa è di Pierpaolo Pretelli“

“Credo che in puntata siano stati superati dei limiti“, spiega la moglie di Dino Giarrusso a Fanpage.it, “e di questo sono abbastanza sconcertata“. Sara Garreffa confessa di essere piuttosto delusa dalla trasmissione, dato che nelle ultime settimane aveva anche preparato alcuni videomessaggi da far recapitare al marito, cosa che non è mai avvenuta. Dopodichè, la donna, avvocato di professione, ha detto la sua a telecamere spente sulla vicenda della violenza sulle donne. “Simona Ventura ha addirittura usato l’espressione botte da orbi“, ha dichiarato, difendendo poi il marito Dino Giarrusso dalla versione di Fantini: “Non voleva fargli del male“.

Sara Garreffa è convinta che il primo a utilizzare pugni e minacce di morte fosse stato proprio Omar Fantini. Secondo lei, come dichiarato a Fanpage.it, avrebbe strumentalizzato l’accaduto solo per far breccia nel cuore del pubblico. La donna, che in trasmissione aveva minacciato di querelare tutti, ha tenuto a precisare che Dino Giarrusso è un tipo sportivo che “si è lasciato coinvolgere dallo spirito di competizione“. Secondo lei, il vero errore è stato commesso da Pierpaolo Pretelli che aveva dichiarato che in quel gioco valeva tutto. Siete d’accordo?