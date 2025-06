Bufera su Dino Giarrusso all’Isola, la moglie rompe il silenzio: "Violento? Non permettetevi! Vado per vie legali".

Sara Garreffa interviene per difendere il marito Dino Giarrusso: “Non ci sto“

Puntata difficile per Veronica Gentili oggi 18 giugno 2025. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025 si è trovata ad affrontare Omar Fantini e Dino Giarrusso, i quali si sono quasi presi a botte durante un gioco in acqua. “È molto brutto quello che abbiamo visto“, ha detto amareggiate, “Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo“. Infatti, i due concorrenti si sono risposti vicendevolmente con brutti gesti e minacce che hanno creato non poco scalpore sui social.

Isola, Teresanna attacca Adinolfi: "Burattinaio e stratega"/ Lui: "In finale solo i migliori e io lo sono"

Omar Fantini ha però ribattuto dicendo di ave reagito per un motivo ben preciso. Lui, infatti, è scoppiato dopo che Dino Giarrusso stava trattando in modo non consono Cristina Plevani durante il gioco, mettendole la testa sotto l’acqua: “Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l’ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro“. Dopo aver tirato in ballo la questione della violenza sulle donne, Sara Garreffa moglie di Dino Giarrusso è sbottata in puntata: “Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto“, parole che hanno fatto calare il gelo in studio.

Dino Giarrusso e Omar Fantini squalificati dall'Isola 2025? Minacce gravissime/ Veronica Gentili furiosa

Veronica Gentili e Giuseppe Cruciani su Giarrusso: “Violenza sulle donne? Non direi“

Veronica Gentili e Giuseppe Cruciani si sono a loro volta scagliati contro l’accusa di violenza, ecco cos’ha detto il conduttore: “Non penso proprio che questa sia violenza sulle donne“, spiega, “Giarrusso era impegnato in una gara e ci ha messo dell’ardore“. La conduttrice ha seguito l’onda del leader de La Zanzara dicendo che anche secondo lei non è il caso di parlare di una questione grave come la violenza sulle donne.

Isola, Dino Giarrusso choc su Cristina Plevani: "25 anni senza far nulla dopo GF"/ Lite furiosa: "Classista!"