Sara Gaudenzi elimina Thomas dopo averlo baciato in esterna: nello studio di Uomini e donne, poi, arriva un gesto di Marco.

Il trono di Sara Gaudenzi è sempre ricco di emozioni e colpi di scena. La tronista non si è risparmiata dal primo giorno e, dopo aver chiesto a Marco, corteggiatore eliminato da Cristiana Anania, di restare in trasmissione per lei, ha fatto richiamare anche Jakunb Bakkour che si era autoeliminato mettendo fine alla sua avventura come corteggiatore di Cristiana Anania. Con Marco, è scattato subito un feeling speciale ma dopo poche esterne sono arrivati i problemi e le incomprensioni. Con Jakub, invece, ci sono stati baci e racconti importanti ma, nonostante tutto, Sara ha scelto di non fermarsi a Marco e Jakub e di conoscere altri corteggiatori.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 17 novembre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sara ha portato in esterna Thomas, un nuovo corteggiatore e con lui c’è stato anche un bacio ma in studio, poi, ha scelto di eliminarlo.

Sara Gaudenzi: ballo con Marco e lite con Jakub a Uomini e Donne

Una scelta, quella di Sara, che ha spiazzato il pubblico presente nello studio di Uomini e Donne dove Marco ha poi deciso di fare un gesto per far capire alla tronista di essere realmente interessata. Marco, così, si è presentato con un mazzo di fiori sorprendendo piacevolmente Sara che ha deciso di ballare con lui.

Il gesto di Marco, ma soprattutto la reazione di Sara, scatenano l’intervento di Jakub che discute con la tronista convinto che lei abbia un atteggiamento diverso con Marco. L’ex tentatore di Temptation Island, infatti, è convinto che tra Sara e Marco ci sia un legame diverso da quello che la tronista ha con lui ma Sara non ne è convinta. La scelta per la tronista, tuttavia, è ancora molto lontana.