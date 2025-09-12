Tutto su Sara Gaudenzi, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: spunta un legame con Gianmarco Steri.

Nella registrazione di Uomini e Donne dell’11 settembre 2025, Maria De Filippi ha dato ampio spazio al trono classico come riporta Lorenzo Pugnaloni. al centro dello studio si è accomodato Flavio Ubirti il cui trono è entrato nel vivo. Il tronista ha portato in esterna Sara e Michela e la prima ha ribadito di trovarlo “moscio”. Secondo la corteggiatrice, Flavio sta dimostrando di avere poco carattere sottolineando che, per lei, non basta la bellezza per conquistarla.

A svelare chi sia Sara che aveva rivolto la stessa accusa al tronista anche nella precedente registrazione è Lorenzo Pugnaloni il quale ha scoperto anche un legame “social” tra la corteggiatrice e Gianmarco Steri, protagonista indiscusso della scorsa stagione di Uomini e Donne.

Tutti su Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Uomini e Donne

Sara §Gaudenzi è il nome della corteggiatrice di Flavio Ubirti ed è abbastanza nota sui social essendo seguita, su Instagram, da più di 11mila followers. Tra i followers di Sara spunta Gianmarco Steri che, a sua volta, è seguito dalla stessa corteggiatrice. Un dettaglio che non è sfuggito a Lollo Magazine che ha svelato l’identità della corteggiatrice.

Probabilmente, si tratta di una mera coincidenza che, tuttavia, ha scatenato la curiosità del web. non si sa, tuttavia, quanti anni abbia Sara né che cosa faccia nella vita. Sui social, tuttavia, condivide diversi contenuti di sé e la sua bellezza appare indiscutibile. Dopo aver provocato Flavio accusandolo di avere poco carattere, Sara continuerà a stuzzicarlo per spronarlo e conquistare il suo cuore?