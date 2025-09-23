Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne che svela la grande novità ai genitori con le telecamere del programma.
Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne e, dopo il colpo di scena di ieri, nella registrazione del 23 settembre 2025, ha cominciato ufficialmente il suo percorso accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania. WittyTv ha così pubblicato il video di presentazione che parte da quanto accaduto nella registrazione di ieri: tutto parte da Sara che raggiunge il camerino e non nasconde l’incredulità. Dopo essersi cambiata, insieme alla redazione di Uomini e Donne, torna a casa con le telecamere e ad accoglierla è la mamma in pigiama. Sara, poi, ai genitori, svela di essere la nuova tronista di Uomini e Donne e sia la mamma che il papà non nascondono l’emozione. “Non piangere”, dice Sara abbracciano la mamma.
“E’ la prima volta che ti vedo così. Non l’ho mai visto piangere“, dice parlando del padre. I genitori, poi, le chiedono cosa sia accaduto in studio e Sara spiega tutto: “E’ successo che ho visto la mia esterna ma non sentivo di essere apprezzata e quindi in puntata ho detto di non voler più permettere a nessuno di abbassarmi l’autostima e quindi Maria mi ha chiesto se volevo sedermi sul trono”, dice la nuova tronista.
Sara Gaudenzi: cosa cerca dal trono di Uomini e donne
Dopo aver annunciato ai genitori la novità, Sara Gaudenzi si racconta mostrando subito la corona della sua laurea in lettere. “Mia madre mi ha chiamata Sara perché significa principessa e si aspettava la principessa e io, invece, a 3 anni ci litigavo come una di 18 perché mia madre mi voleva mettere tutti questi vestiti da principessa e io stavo scomoda e crescendo ho sempre avuto questo carattere che mi spinge a dire la mia”, dice Sara.
“C’è stato un periodo in cui sono diventata tanto, tanto magra. Troppa. Non stavo più bene e quindi ho capito che dovevo fare un percorso per prendere delle sicurezze che non riguardasse solo l’estetica e ad oggi sto al supermercato, mangio, sono sicura di me, sono forte e consapevole dei miei valori. Ho imparato a seguire il mio cuore sempre e da qualche parte la mia persona c’è”, aggiunge per poi svelare il suo uomo ideale – “Dev’essere bello. Mi piace moro, alto, con gli occhi neri che ti entrano dentro quando ti guarda”, conclude.