Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne che svela la grande novità ai genitori con le telecamere del programma.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne e, dopo il colpo di scena di ieri, nella registrazione del 23 settembre 2025, ha cominciato ufficialmente il suo percorso accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania. WittyTv ha così pubblicato il video di presentazione che parte da quanto accaduto nella registrazione di ieri: tutto parte da Sara che raggiunge il camerino e non nasconde l’incredulità. Dopo essersi cambiata, insieme alla redazione di Uomini e Donne, torna a casa con le telecamere e ad accoglierla è la mamma in pigiama. Sara, poi, ai genitori, svela di essere la nuova tronista di Uomini e Donne e sia la mamma che il papà non nascondono l’emozione. “Non piangere”, dice Sara abbracciano la mamma.

Uomini e Donne: Federico Mastrostefano 'ubriaco' in esterna con Agnese De Pasquale/ È caos e lei lo caccia

“E’ la prima volta che ti vedo così. Non l’ho mai visto piangere“, dice parlando del padre. I genitori, poi, le chiedono cosa sia accaduto in studio e Sara spiega tutto: “E’ successo che ho visto la mia esterna ma non sentivo di essere apprezzata e quindi in puntata ho detto di non voler più permettere a nessuno di abbassarmi l’autostima e quindi Maria mi ha chiesto se volevo sedermi sul trono”, dice la nuova tronista.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 23 SETTEMBRE 2025/ Flavio sott'accusa, Sabrina chiude con Enrico

Sara Gaudenzi: cosa cerca dal trono di Uomini e donne

Dopo aver annunciato ai genitori la novità, Sara Gaudenzi si racconta mostrando subito la corona della sua laurea in lettere. “Mia madre mi ha chiamata Sara perché significa principessa e si aspettava la principessa e io, invece, a 3 anni ci litigavo come una di 18 perché mia madre mi voleva mettere tutti questi vestiti da principessa e io stavo scomoda e crescendo ho sempre avuto questo carattere che mi spinge a dire la mia”, dice Sara.

“C’è stato un periodo in cui sono diventata tanto, tanto magra. Troppa. Non stavo più bene e quindi ho capito che dovevo fare un percorso per prendere delle sicurezze che non riguardasse solo l’estetica e ad oggi sto al supermercato, mangio, sono sicura di me, sono forte e consapevole dei miei valori. Ho imparato a seguire il mio cuore sempre e da qualche parte la mia persona c’è”, aggiunge per poi svelare il suo uomo ideale – “Dev’essere bello. Mi piace moro, alto, con gli occhi neri che ti entrano dentro quando ti guarda”, conclude.

Costantino Vitagliano choc sulla malattia: "Se l’aorta esplode, muoio in pochi secondi"/ Fan senza parole