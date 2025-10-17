Tutti pazzi per Sara Gaudenzi e Marco, il corteggiatore eliminato da Cristiana Anania e che la tronista ha trattenuto a Uomini e Donne.

Il web è impazzito per Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne e Marco, un corteggiatore che, dopo una sola esterna con Cristiana Anania, è stato eliminato dalla tronista che, in studio, ha spiegato di non riuscire a vederlo come il ragazzo giusto per lei non avendo visto in lui quell’ambizione che cerca nell’uomo che gli starà accanto.

L’esterna e il confronto tra Cristiana e Marco che si è difeso ricordando alla tronista di alzarsi molto presto al mattino per lavorare e di non avere, al momento, il tempo e le risorse economiche necessarie per realizzare il sogno di lavorare come persona trainer, sono stati visti da Sara Gaudenzi che, nella puntata del 15 ottobre 2025 che ha dato ufficialmente il via alla sua avventura sul trono, ha speso delle belle parole per il corteggiatore.

Feeling tra Sara Gaudenzi e Marco: il pubblico di Uomini e Donne approva

Sara Gaudenzi nel video di presentazione ha svelato di avere come ideale un ragazzo moro con gli occhi scuri, dopo aver ascoltato Marco e aver assisitito la sua reazione alle critiche che gli ha rivolto Cristiana, si è lasciata andare ad alcuni complimenti per il corteggiatore. “Vedi Maria, lui è biondo ma ha carattere“, ha detto Gaudenzi in studio.

Sara, inoltre, ha commentato anche la discussione tra Marco e Cristiana schierandosi apertamente con il corteggiatore: “A Jakub hai chiesto di non postare storie su Instagram, a Marco che non è ambizioso perché fa le pulizie, ma i corteggiatori non sono di tua proprietà. Se ti comporti così, vuol dire che sei insicura”, ha aggiunto la tronista che, poi, dopo la decisione di Cristiana di eliminarlo, ha deciso di trattenerlo in studio per conoscerlo. Pur avendo fatto solo un ballo insieme, Sara e Marco hanno già conquistato il pubblico, sicuro che insieme formerebbero una bellissima coppia.

