Sara Gaudenzi sbotta a Uomini e Donne con Jakub e Marco e mette in guardia i corteggiatori su cosa accadrà nelle prossime puntate.

La pace tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli è durata pochissimo perché nella registrazione di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, tra la tronista e il corteggiatore c’è stata l’ennesima discussione. Nella registrazione della scorsa settimana, dopo vari alti e bassi, complice un’esterna in studio per fare l’albero di Natale, tra Sara e Marco era tornato il sereno. Un sereno che, tuttavia, è durato pochissimo perché come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova esterna c’è stata un’altra discussione.

Cristiana Anania bacia Ernesto e Federico a Uomini e Donne/ Poi lascia lo studio

Tra i due, stavolta, la discussione è stata davvero pesante e, in studio, il confronto ha raggiunto toni molto accesi portando Sara ad esplodere mettendo in guardia non solo lo stesso Marco ma anche Jakub. La tronista, infatti, sta mettendo in dubbio l’interesse dei due corteggiatori nei suoi confronti e, in vista delle prossime puntate, lancia un avvertimento.

Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne: lacrime per Mario Lenti/ La reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Sara Gaudenzi, avvertimento a Marco e Jakub

Dopo i baci con Jakub e le discussioni con Marco, Sara Gaudenzi ha chiesto di conoscere altri corteggiatori e, nelle scorse registrazioni, ha portato in esterna Raien che, tuttavia, nella registrazione di ieri, non è uscito con la tronista. Di fronte all’atteggiamento polemico di Marco e a quello fin troppo pacato di Jakub, Sara è esplosa in studio facendo notare ad entrambi che non sono in trasmissione per un percorso personale ma per conoscere lei.

Sara, infatti, ammette di essere stanca di sentire dire da Marco che è nel programma per un percorso personale ed invita anche Jakub a concentrarsi su di lei e non sugli atteggiamenti di Marco. Furiosa, decide di non ballare con nessuno dei due aspettandosi una svolta dai suoi corteggiatori nelle prossime puntate. La scelta di Sara, ad oggi, appare ancora molto lontana e non è da escludere che possano arrivare nuovi corteggiatori.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 1° DICEMBRE 2025/ Gemma piange, Tina chiama il medico