Nicolò, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi, svela perché si è autoeliminato da Uomini e Donne.

Nicolò, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi che ha deciso di autoeliminarsi e di lasciare Uomini e donne, si è raccontato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo 3. Nicolò racconta di aver sostenuto il provino e di essere stato chiamato per corteggiare Sara ritrovandosi, di fatto, a partecipare ad un appuntamento al buio. “Sono stati due mesi intensi di cui ho fatto solo due esterne di cui ne hanno fatta vedere solo uno. E’ stata un’esperienza bella e alla fine ho deciso di autoeliminarmi”, racconta Nicolò che riconosce in Sara il suo ideale di donna dal punto di vista fisico.

Chi è Mario Lenti, il cavaliere di Uomini e Donne/ Due di picche da Barbara De Santi

“Dopo le due uscite non sono più stato cercato, non sono più stato considerato nonostante abbia notato di farmi notare e quindi ho preferito autoeliminarmi”, spiega l’ex corteggiatore che riconosce un maggiore interesse di Sara nei confronti di Jakub e Marco.

Nicolò e la scelta di Sara Gaudenzi di prendere gli ex corteggiatori di Cristiana Anania

Oltre a Marco e Jakub, Sara Gaudenzi ha scelto di conoscere anche altri corteggiatori tra i quali anche Simone, ex corteggiatore di Cristiana Anania. Una scelta che ha spiazzato anche l’ex corteggiatore. “Da quando mi sono eliminato, ho pensato che secondo me si stava indirizzando verso la scelta. Oggi la vedo in alto mare. Poi, magari, lei è convinta che così facendo può fare la scelta più giusta per lei”, racconta Nicolò che è sicuro che la scelta avverrà tra Jakub e Marco che considera più affine a Sara.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 11 dicembre 2025/ Scintille nel Trono Over con Barbara e Gemma

Nicolò ha poi parlato della scelta imminente di Flavio Ubirti puntando su Martina come scelta. Infine, l’ex corteggiatore ha ammesso che, tra le dame del trono over, esteticamente, la più bella è Lucia, secondo i suoi gusti.