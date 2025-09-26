La laurea prestigiosa di Sara Gaudenzi, la tronista di Uomini e Donne: ecco cosa ha studiato.

Sara Gaudenzi si è presentata nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice cominciando a conoscere Flavio Uburti che, però, caratterialmente, non l’ha colpita. Nelle varie registrazioni che non sono ancora andate in onda, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sara punterà il dito contro Flavio definendolo “moscio”. La corteggiatrice, anche dopo un’esterna, ribadirà di avere poca fiducia in Flavio e di non considerarlo interessante dal punto di vista caratteriale.

Dopo una discussione tra Sara e Flavio con la corteggiatrice pronta a lasciare il programma, Maria De Filippi ha così deciso di sorprendere tutti offrendo a Sara il trono. Un’offerta che è stata immediatamente accettata da Sara che, poi, alle telecamere di WittyTv, ha spiegato di essere ancora scioccata per l’accaduto. Proprio durante il video realizzato a casa in cui ha svelato la novità ai genitori, Sara ha anche parlato della propria laurea indossando anche la corona d’allora che indossano tutti i laureati, ma cosa ha studiato la tronista di Uomini e Donne?

Sara Gaudenzi: ecco cosa ha studiato la tronista di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi, nel video pubblicato da WittyTv, ha svelato di esseri laureata in Lettere. Tra le tante foto presenti sul suo profilo Instagram, ci sono quelle delle laurea in cui Sara si mostra bellissima e felicissima insieme ai genitori e alla sua famiglia con cui ha festeggiato l’importante traguardo. Tra le tante foto, inoltre, c’è anche quella della tesi realizzata dalla tronista che si è laureata in “Letteratura, arte, musica e spettacolo” con tesi di laurea intitolata “Il rapporto tra la televisione contemporanea e l’universo dei social media”.

“Hey doc”, è la didascalia scritta da Sara che ha svelato anche la data della sua laurea ovvero il 24 maggio 2023. Dopo aver concluso il percorso di studi, dunque, ora Sara spera di trovare l’amore alla fine del percorso sul trono di Uomini e Donne.