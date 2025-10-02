Sara Gaudenzi prende tempo Flavio Ubirti a Uomini e Donne: dure critiche per il tronista.

Sara Gaudenzi no0n ha risparmiato critiche nei confronti di Flavio Ubirti che non la convince caratterialmente. Pur riconoscendo l’evidente bellezza fisica del tronista di Uomini e Donne, Sara spiega di non trovare nulla di interessante. Tutto è accaduto nella puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025 durante la quale il tronista si è accomodato al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con Denise. Al termine del filmato, è arrivato il commento di Sara che ha criticato apertamente il modo di fare di Flavio.

Emanuele Fiori, chi è il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Lei: "Il quinto figlio di Zerbi"

“Sembrate Brooke e Ridge di Beautiful, ma il battito c’è?”, è stata la domanda pungente di Sara che ha ammesso di trovare le esterne di Flavio tutte uguali al punto da sentirsi spettatrice di una soap opera.

Sara Gaudenzi e Flavio Ubirti: botta e risposta a Uomini e Donne

“Sta diventando una soap opera, Ridge e Brooke. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: sempre la stessa scena, il panorama su Roma, il prato… ma il battito c’è?”, ha detto con ironia Sara Gaudenzi che ha poi aggiunto – “Io ricordo che hai detto che fai l’infermiere, allora ho pensato: speriamo che lo rianimi, perché qui il battito non si vede”.

Magda di Uomini e Donne, chi è la dama del trono Over/ Scoppia la gelosia di Mario Lenti: lo spoiler

Le parole di Sara hanno spiazzato Flavio Ubirti che non si aspettava tale affronto da parte della corteggiatrice. “Secondo me le vedi noiose quelle esterne solo perché ci sono loro e non ci sei tu” si è difeso il tronista il cui atteggiamento ha spaccato il pubblico tra coloro che apprezzano l’atteggiamento di Flavio e quelli che danno ragione a Sara.