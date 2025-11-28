Crisi tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli a Uomini e Donne: la tronista chiede di avere nuovi corteggiatori e lui reagisce così.

Se con Jakub Bakkour, il feeling cresce e diventa sempre più forte al punto da averlo baciato più volte, con Marco Veneselli, la complicità iniziale sta venendo meno e, in studio, Sara Gaudenzi ha più volte ribadito che sta perdendo l’interesse nei suoi confronti. A scatenare i dubbi di Sara che, in Marco, vede atteggiamenti che non vorrebbe rivedere nell’uomo che sceglierà di avere accanto, sono state alcune dichiarazioni del corteggiatore. Dopo un confronto, infatti, Marco ha ammesso che, in quel momento, non l’avrebbe mai baciato non considerandolo il momento giusto.

Durante l’esterna mostrata da Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2025, Marco le ha però dato un bacio a stampo. Un gesto che ha scatenato ulteriormente la rabbia della tronista che ha accusato il corteggiatore di essere un immaturo. Sara, inoltre, non nasconde di essere stanca di discutere con lui in esterna spiegando di sentirsi protagonista di un fidanzamento che va avanti da mesi.

La richiesta di Sara Gaudenzi dopo il confronto con Marco a Uomini e Donne

Stanca di discutere con Marco e di trascorrere le esterne scontrandosi con lui, avendo solo Jakub come corteggiatore per il quale prova un reale interesse, Sara Gaudenzi ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di poter conoscere altri ragazzi. Una richiesta che ha anche annunciato a Marco nella speranza di dargli una scossa e di smuoverlo. Anche Ciro Solimeno, essendo stato corteggiatore prima di diventare tronista, ha esortato Marco ad essere più leggero e a godersi le esterne di Sara portandola lentamente a fidarsi di lui.

Di fronte alla richiesta di Sara, Marco ha incassato in silenzio il colpo e, di fronte alla scelta della tronista di non ballare neanche con lui, non ha replicato. Un momento di crisi, quello tra Marco e Sara che rientrerà tra qualche puntata quando i due, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, troveranno un punto d’incontro.