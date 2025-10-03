Sara Gaudenzi, nuova tronista di Uomini e Donne, sta già spaccando il pubblico: ecco perché.

Sara Gaudenzi è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. La puntata in cui Maria De Filippi le offre il trono durante una sua discussione con Flavio Ubirti non è ancora andata in onda ma il pubblico, in questi giorni, ha cominciato a conoscere Sara come corteggiatrice di Flavio. Sara, infatti, è una delle ragazze che ha partecipato ad un appuntamento al buio accettando di restare in trasmissione per conoscere il tronista. Pur non essendo ancora uscita con il tronista, dopo aver visto le prime due esterne con Martina e una con Denise, Sara, più volte, in studio ha puntato il dito contro il tronista.,

Gemma Galgani, ultima stagione a Uomini e Donne?/ Il web: "Sempre le stesse dinamiche"

Nella puntata del 2 ottobre 2025, in particolare, durante un confronto tra Flavio e Denise, ha sottolineato di non trovare nulla di interessante nelle sue esterne e di trovare l’atteggiamento del tronista “moscio”. Un atteggiamento che ha provocato la reazione di Flavio ma anche quella del pubblico.

Sara Gaudenzi: la tronista di Uomini e Donne spacca il pubblico

Il video del botta e risposta tra Sara Gaudenzi e Flavio Ubirti in studio è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne portando gli utenti a commentare l’accaduto. Da una parte ci sono coloro che approvano l’atteggiamento di Sara e sono convinti che, come tronista, la Gaudenzi regalerà momenti iconici ma soprattutto divertenti ed emozionanti. Dall’altra parte, invece, ci sono coloro che ritengono eccessivo l’atteggiamento di Sara al punto che c’è chi pensa che l’abbia fatto per mettersi in mostra.

Sara Gaudenzi prende in giro Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ "Le tue esterne noiose, sembra Beautiful"

“Non mi piace ma si vede già che è la prediletta di Maria. Aiuto come tronista”, scrive qualcuno. “Sara troppo antipatica”, aggiunge un altro. E ancora: “Ma solo a me non fa ridere? Ste battute alla Giulia De Lellis andavano di moda 10 anni fa… peccato che a Maria fanno ridere ancora”, “Calmati, neanche lo conosci il ragazzo”,