Sara Gaudenzi anima lo studio di Uomini e Donne litigando duramente con Marco: ecco cos'è successo.

Sara Gaudenzi che, nelle puntate attualmente in onda è ancora una corteggiatrice di Flavio Ubirti, nei prossimi giorni, diventerà ufficialmente la tronista di Uomini e Donne per scelta di Maria De Filippi che, colpita dal suo carattere forte e determinato, convinta che non troverà mai un punto di incontro con Flavio Ubirti, ha deciso di offrirle un trono. Un’offerta accettata immediatamente da Sara che ha così cominciato il suo percorso continuando a sfoggiare la sua determinazione.

Il trono di Sara Gaudenzi è entrato subito nel vivo: la tronista, infatti, ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori, ma anche alcuni ragazzi che hanno deciso di lasciare il trono di Cristiana per conoscere lei. Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, così, Sara ha animato lo studio.

Sara Gaudenzi: cos’è successo con Marco a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre 2025 di Lorenzo Pugnaloni, Sara Gaudenzi ha avuto una discussione molto animata con Marco. Quest’ultimo l’ha raggiunta in camerino dove, però, i due non solo non hanno trovato un punto d’incontro non riuscendo così a chiarirsi, ma hanno continuato a litigare. Nessun cenno di pace e nessun passo indietro da parte dei due che sembrano decisi a scontrarsi.

Nessun punto d’incontro neanche in studio per Marco e Sara con quest’ultima che è poi uscita con un altro ragazzo che si chiama Andrea. Nonostante il trono di Sara sia appena cominciato, risulta frizzante e ricco di colpi di scena grazie al carattere peperino della tronista che non riesce a non esprimere ciò che pensa risultando sempre molto schietta e diretta. Come andrà a finire, dunque, con Marco? La tronista proverà a concedergli un’altra possibilità? Lo scopriremo nelle registrazioni in programma la prossima settimana.

