Il pubblico di Uomini e Donne non ha dubbi e punta su Marco Veneselli come scelta della tronista Sara Gaudenzi.

La scelta di Sara Gaudenzi è ancora lontana ma per il pubblico di Uomini e Donne ricadrà su Marco Veneselli. Sin dalle prime battute che i due si sono scambiati, i fan del dating show di canale 5 hanno tifato per la probabile coppia e, puntata dopo puntata, sono sempre più convinti che i due si piacciano davvero tanto. Il rapporto tra Marco e Sara va avanti dall’inizio del trono di lei e, ad oggi, continua tra vari alti e bassi. Pur essendo molto interessato alla Gaudenzi, Marco non riesce a lasciarsi totalmente andare di fronte alle sue esterne e ai suoi baci con altri corteggiatori, in primis con Jakub _Bakkour.

Complicato, con tante paure che sta provando a mandare via, Marco si sta mettendo in gioco e, con semplicità e schiettezza, sta provando a conquistare il cuore di Sara seguendo anche i consigli di Maria De Filippi che, più volte, l’ha spinto a provarci anche a costo di prendere un palo. Un atteggiamento, quello di Marco, che ha conquistato il cuore dei fan di Uomini e Donne che fanno quasi tutti il tifo per lui.

Sara Gaudenzi e Marco Veneselli: il gesto di lui fa impazzire i fan di Uomini e Donne

Dopo vari scontri avuti sia in studio che in esterna, Marco Veneselli ha deciso di sorprendere Sara Gaudenzi e di dimostrarle di tenersi davvero a lei. Lasciato a casa con Sara che ha preferito portare in esterna Jakub, Marco ha spiazzato la tronista facendole arrivare, in studio, delle rose rosse e un biglietto. “Non ho mai regalato fuori ad una ragazza”, ha detto in studio non nascondendo l’imbarazzo con cui ha portato a casa anche i complimenti di Gianni Sperti.

Un gesto che ha colpito Sara che ha così deciso di ballare con il corteggiatore non nascondendo la gioia per il passo fatto da Marco nei suoi confronti. Un gesto che ha anche conquistato grandi consensi sul web che hanno applaudito il suo atteggiamento.

