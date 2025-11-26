Sara Gaudenzi si scontra ancora con Cristiana Anania a Uomini e Donne e poi si ritrova con Marco Veneselli.

Sara Gaudenzi continua ad animare il trono classico di Uomini e donne. Dopo aver corteggiato Flavio Ubirti, Sara ha accettato l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono cominciando l’avventura uscendo con Marco Veneselli, corteggiatore che Cristiana Anania aveva eliminato. Tra i due è nato subito un feeling speciale che ha cominciato a scricchiolare quando la tronista ha scelto di richiamare Jakub Bakkour, anche lui corteggiatore di Cristiana che ha scelto di autoeliminarsi di fronte alla non fiducia della tronista. Tra Jakub e Bakkour, sin dalla prima esterna, è nato un legame speciale che ha portato ad una serie di baci.

Di fronte al legame tra Jakub e Sara, Marco non ha mai nascosto la delusione per l’atteggiamento della tronista e per la sua totale fiducia in Jakub. Pur restando nel programma, qualcosa tra Marco e Sara sembra essersi spezzato ma nella nuova registrazione qualcosa è cambiato ancora.

Sara Gaudenzi e Marco Veneselli di nuovo vicini a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 25 novembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sara Gaudenzi e Marco Veneselli si riavvicinano dopo un periodo di alti e bassi. I due si sono visti e chiariti nello studio vuoto del dating show e insieme hanno fatto l’albero di Natale. Tra i due, però, non è ancora arrivato il bacio.

La notizia del riavvicinamento tra Marco e Sara ha scatenato subito l’entusiasmo del web che, sin dalla prima esterna, ha fatto il tifo per la tronista e il corteggiatore. In tanti, infatti, sono convinti che Marco sia seriamente interessato a Sara e sperano che, alla fine di un percorso particolarmente complicato, la Gaudenzi possa scegliere proprio Marco. In attesa della scelta, però, tutti i fan di Sara sperano che il bacio con Marco arrivi il prima possibile.