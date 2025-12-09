Sara Gaudenzi tra Jakub e Marco sul trono di Uomini e Donne ma un gesto social della mamma di lei scatena la polemica.

Sara Gaudenzi, con il suo trono, sta infiammando il trono classico. In ogni puntata, la tronista riesce a creare una dinamica per il rapporto sempre più burrascoso con Marco e per quello con Jakub con cui, dopo un inizio idilliaco, sta cominciando a discutere. Schietta, diretta e decisa ad avere accanto un ragazzo con cui vivere una storia serena e tranquilla, Sara, pur essendo interessata a Marco, ha più volte ribadito di non condividere alcuni suoi atteggiamenti. Con Jakub, invece, ritrova quella serenità che cerca anche se, nelle ultime settimane, la fiducia sta cominciando a creare qualche problema.

Nonostante tutto, però, la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne tifa per Marco ed è convinto che sia lui quello a cui la tronista è realmente interessata. Alla scelta della Gaudenzi manca ancora del tempo e, con l’arrivo di nuovi corteggiatori, tutto potrebbe cambiare ma, nelle ultime ore, un gesto della mamma di Sara ha scatenato la polemica.

Il gesto della mamma di Sara Gaudenzi scatena la polemica a Uomini e Donne

Secondo alcuni fan di Uomini e Donne, molto attenti ai movimenti social sia dei protagonisti che delle persone che fanno parte della loro vita, la mamma di Sara Gaudenzi avrebbe una preferenza per Jakub e un gesto lo confermerebbe. Stando a quello che riferiscono tali fan, la mamma della tronista avrebbe lasciato una serie di like positivi nei confronti dell’ex tentatore di Temptation Island 2025 facendo intendere di avere una preferenza per lui.

Nessun like, invece, nei confronti di Marco che, dai vari movimenti social, non sarebbe il preferito della mamma di Sara. La famiglia di Sara, dunque, si è già esposta nei confronti dei corteggiatori? Da quello che si legge sul web, i genitori di Sara avrebbero le idee chiare su chi dovrebbe scegliere la figlia.

