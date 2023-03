Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta: chi sono i figli di Lorella Cuccarini/ “Il mio orgoglio”

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO CAPITTA: I 4 FIGLI DI LORELLA CUCCARINI

Chi sono Sara, Giovanni e i due gemelli Chiara e Giorgio Capitta, i quattro figli avuti da Lorella Cuccarini e suo marito, Silvio Testi? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, la 57enne conduttrice televisiva e ballerina romana sarà nuovamente ospite del talk show di Canale 5 per raccontarsi a tutto tondo come ha fatto in passato e parlare anche dei propri progetti futuri. E, in attesa della nuova puntatina della Cuccarini nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa di più sulla sua famiglia: se in un pezzo a parte quest’oggi raccontiamo del suo lungo matrimonio e dell’amore con Silvio Testi, qui ci dedichiamo ai figli della coppia.

Sposati dall’agosto del 1991, Silvio Testi (nato però come Silvio Capitta per l’anagrafe) e Lorella Cuccarini oggi sono felicemente genitori di quattro figli, ovvero Sara e Giovanni Capitta, oltre poi ai due ‘piccoli’ di casa, vale a dire i gemelli Chiara e Giorgio, nati invece nel maggio del 2000. Ma andiamo con ordine e partiamo da una bella frase che la loro mamma ha detto una volta in una intervista parlando di questa piccola e felice ciurma che è la sua famiglia: “Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo” aveva spiegato la ballerina, aggiungendo che se anche i suoi quattro figli dovessero mai restare da soli, “se la caverebbero benissimo ed è questa la mia più grande tranquillità”.

I FIGLI DI LORELLA CUCCARINI E SILVIO TESTI: COSA FANNO OGGI?

La primogenita di casa è Sara Capitta, nata nell’agosto del 1994: della prima figlia di Silvio Testi e Lorella Cuccarini sappiamo che, dopo aver studiato in Svizzera ed essersi laureata in Management, vive in quel di Milano dove lavora come analista di business nel campo immobiliare e, al di là della lontananza, è molto legata ai suoi genitori. Suo fratello minore Giorgio, invece, è venuto alla luce quasi due anni esatti dopo, nel settembre del 1996: a differenza della sorella più grande, si è laureato invece in Economia e Filosofia presso l’ateneo britannico di Warwick a Londra e pare che sia pure un apprezzato deejay. Cosa sappiamo invece dei due gemelli che invece hanno oggi quasi 23 anni?

Giorgio e Chiara sono stati gli ultimi figli avuti dalla Cuccarini e Testi: nati nel maggio del 2000, di loro non sappiamo in verità molti; come si apprende da vari siti di informazione che raccontano le vicende famigliari di casa Capitta, Giorgio pare essere più riservato e su di lui si è scritto che amerebbe seguire le orme del fratello maggiore Giovanni per una carriera da dj. La gemella Chiara, invece, si è laureata in Business Administration e ha alle spalle pure una carriera nel calcio femminile con trascorsi non solamente in Serie C e B ma pure in alcune rappresentative del settore. Infine, grazie soprattutto ai profili social della mamma (dal momento che Testi è molto più riservato e, non solo non si espone sul web, ma non ama nemmeno molto gli scatti fotografici) apprendiamo pure che una delle passioni che la Cuccarini condivide coi figli nei momenti di convivialità è la cucina.











