SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO CAPITTA, FIGLI DI LORELLA CUCCARINI/ “Sono liberi di amare chi vogliono”

Lorella Cuccarini si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 7 ottobre 2023. La conduttrice e showgirl parla del rapporto con i suoi quattro figli, rivelando: “Con i miei figli ero severa quando erano più piccoli, perché allora c’era bisogno di porre un po’ le basi, però credo di aver sempre saputo unire il rigore, il saper dire di no agli abbracci, l’affetto e l’amore con il quale devono assolutamente esserci.”

“Fanno quello che sentono di fare, noi abbiamo sempre cercato di difenderli e non esporli troppo, scegliendo le foto personalmente quando c’era bisogno”, ha aggiunto ancora Cuccarini. Poi, sulle dichiarazioni di un amore ‘senza etichette’ della figlia Chiara ha aggiunto: “Lei ha semplicemente detto di essere una ragazza libera, aperta, e io l’ho anche apprezzata questa sincerità. Sono liberi di essere quello che vogliono i miei figli, basta siano felici.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO CAPITTA, I FIGLI DI LORELLA CUCCARINI

Chi sono Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio e Capitta, i quattro figli di Silvio Testi e Lorella Cuccarini? Questo pomeriggio, nel nuovo appuntamento su Canale 5 con “Verissimo”, sarà di scena la 58enne ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica che, nel salotto del talk show, si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa in vista della nuova stagione che la vedrà nuovamente nei panni di insegnante nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. E, in attesa di scoprire cosa svelerà nel corso del suo ennesimo ritorno nel programma condotto da Silvia Toffanin, possiamo accendere i riflettori sulla vita privata della coppia: se in un altro pezzo quest’oggi parliamo di Silvio Capitta, nome di battesimo dello storico compagno della Cuccarini, qui parliamo invece dei loro figli e di cosa sappiamo di loro.

Come è noto, Silvio Testi e Lorella Cuccarini sono sposati oramai dal lontano 1991: dopo un fidanzamento lampo, la coppia aveva deciso di convolare subito a giuste nozze e nel corso del tempo non solo la loro relazione ha resistito ma i due sono diventati anche genitori per ben quattro volte: dopo la nascita di Sara, la più grande in casa Capitta, nel 1994 ecco l’arrivo del secondogenito Giovanni (classe 1996), prima che il destino riservasse una sorpresa al produttore televisivo e alla sua compagna. Infatti nel 2000 la famiglia s’ingrandiva ancora e questa volta con la venuta al mondo di due gemelli, Chiara e Giorgio. Al momento pare che nessuno di loro quattro abbia deciso di seguire le orme dei genitori nel mondo dello showbiz, né sul palcoscenico come la madre né tantomeno dietro le quinte come il papà.

CUCCARINI, “LA NOSTRA UNA FAMIGLIA SENZA BARRIERE: IL MIO ORGOGLIO E’ CHE…”

Infatti tutti hanno studiato in scuole all’estero e se Sara oggi lavora da analista di business per la divisione italiana di un’importante società nel campo della consulenza immobiliare, suo fratello Giovanni invece si è laureato all’estero in Economia, Filosofia e Politica presso l’ateneo inglese di Warwick e lavora anche come dj. Di Giorgio e Chiara si sa ancora meno anche se la gemella, laureata in Business Administration, aveva fatto parlare di sé qualche tempo fa ammettendo di non aver problemi a innamorarsi di un uomo e una donna. Un ‘coming out’ che aveva fatto discutere dato che in contrapposizione con alcune idee esposte della madre: quest’ultima tuttavia, ha voluto subito spegnere i rumors spiegando che nella loro famiglia “non ci sono barriere” e che se la figlia si fidanzasse con un’altra donna non ci sarebbero problemi dato che la priorità è che lei sia felice. “I miei figli? L’orgoglio più grande è nell’aver cresciuto degli individui capaci di stare al mondo” aveva detto una volta la Cuccarini spiegando che, se anche dovessero rimanere soli, “se la caverebbero benissimo e questa oggi è la mia grande tranquillità”.

Sempre a proposito della sua famiglia, la conduttrice televisiva qualche tempo fa aveva spiegato, nel corso di una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, che nonostante il legame solido che regna tra le mura domestiche la loro non è certo la famigliola del Mulino Bianco: “Quella perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l’impatto delle crisi personali di ognuno di noi” aveva risposto a precisa domanda, dicendo pure la sua sulla possibilità che uno dei figli, al pari dei genitori, rivelasse loro la sua intenzione di sposare una persona conosciuta solo sei mesi prima: “Beh noi non potremmo proprio fiatare. Credo che i ragazzi sappiano dare la giusta importanza al matrimonio. Ho la sensazione che oggi questo passo venga vissuto con leggerezza, come se si potesse fare e disfare tutto. Per quanto mi riguarda non è così, poi io sono credente: il matrimonio davanti al Signore per me ha un valore immenso. Ai miei figli ricorderei solo che non è un gioco” aveva risposto la diretta interessata.











