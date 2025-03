Dal 1991, Lorella Cuccarini è legata allo stesso uomo: si tratta di Silvio Testi, produttore televisivo e teatrale che ha conosciuto proprio agli inizi della sua carriera. I due, inizialmente, non hanno compreso di piacersi: solamente più tardi, entrambi hanno compreso che a legarli era qualcosa in più di una semplice amicizia, e si sono lasciati andare all’amore. Dal loro matrimonio felice sono venuti al mondo ben quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni. Ma chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Lorella Cuccarini?

La prima a venire al mondo dal matrimonio tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi è Sara, nata nel 1994, dunque tre anni dopo il loro “sì”. La primogenita della conduttrice tv ha studiato management in Svizzera e secondo quanto sappiamo lavora nel mondo immobiliare. La sua grande passione sarebbe però il mondo della moda. Per Sara non sono mancate neppure esperienze in compagnia del padre nel backstage di diverse trasmissioni televisive. Dunque una figura eclettica, con tante passioni e propensioni diverse. Il secondogenito si chiama invece Giovanni, classe 1996. Giovanni ha studiato economia e filosofia all’università di Warwick, in Inghilterra, ma lavora nel mondo della musica: fa infatti il dj.

Chi sono i figli di Lorella Cuccarini: nel 2000 l’arrivo dei gemellini

Dopo la nascita di Sara nel 1994 e Giovanni nel 1996, Lorella Cuccarini è diventata nuovamente mamma nel 2000, con la nascita di due gemellini, Chiara e Giorgio. I due giovani sono laureati: hanno studiato Business Administration alla European School of Economics. Non abbiamo molte informazioni su Giorgio e su quale sia il suo impiego: Chiara, invece, è piuttosto conosciuta. L’ultima (insieme a Giorgio) dei figli di Lorella Cuccarini è infatti una calciatrice, capitano dell’AS Roma Femminile. Una propensione, quella di Chiara, completamente differente da quelle dei genitori, che invece lavorano attivamente nel mondo della tv ormai da tantissimi anni.