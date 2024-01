SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO, FIGLI LORELLA CUCCARINI/ “Io mamma severa ma non è mancato l’affetto”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini si è raccontata tra vita privata e TV. La conduttrice ha parlato dei quattro figli e della loro crescita, dichiarando: “Sono una mamma rigorosa e dolce al contempo, soprattutto lo sono stata quando erano più piccoli, quando c’è bisogno di porre le basi. Credo di aver sempre saputo unire il momento in cui bisogna dire di no, il rigore, agli abbracci, l’affetto.”

SILVIO TESTI, MARITO LORELLA CUCCARINI/ Lei: "Insieme abbiamo sempre cercato di preservare i nostri figli"

In merito poi alla crescita dei figli sotto i riflettori, Lorella Cuccarini ha dichiarato: “Noi abbiamo cercato di proteggerli tanto dalla nostra esposizione mediatica. Io e Silvio (Testi, suo marito. Ndr) abbiamo cercato di non farli mai fotografare, abbiamo cercato di preservarli. Ora fanno quello che sentono di fare”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Teresa Ruta: "Mi sento giovane e piena d'entusiasmo"/ "Guenda Goria? Shopping nel mio armadio"

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO: CHI SONO I FIGLI DI LORELLA CUCCARINI?

Chi sono Sara, Giovanni e i due gemelli Chiara e Giorgio, i quattro figli di Lorella Cuccarini? Oggi pomeriggio, nel primo dei due soliti appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, la 58enne conduttrice televisiva e ballerina romana sarà idealmente di nuovo protagonista nel salotto di Canale: infatti verrà riproposta, nell’ambito de “Le Storie”, l’intervista che la diretta interessata aveva concesso in esclusiva alla padrona di casa, Silvia Toffanin, raccontandosi a cuore aperto e parlando anche dei suoi affetti più cari. E se, in attesa di rivedere questa puntata del talk show delle reti Mediaset, rimandiamo anche all’articolo di quest’oggi in cui parliamo di Silvio Testi, suo storico compagno, qui invece scopriamo qualcosa di più sui quattro figli che la Cuccarini ha avuto col produttore televisivo e teatrale viterbese.

Alberto Salerno chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi/ "Non mi riconosco nella musica attuale"

Sposata dal 1991 con Silvio Capitta (cognome all’anagrafe di Testi), Lorella Cuccarini è diventata quattro volte madre nel corso del loro matrimonio: dopo la nascita della primogenita Sara nel 1994, due anni dopo era stata la volta del fratello minore Giorgio (classe 1996); poi, nel 2000, ecco la sorpresa in casa Testi-Cuccarini con l’arrivo di due gemelli, Chiara e Giorgio. Ma cosa sappiamo dei quattro ragazzi? In attesa di scoprire se in futuro ripercorreranno o meno le orme degli illustri genitori nel mondo dello showbiz (anche se papà Silvio lavora più che altro dietro le quinte e non ama molto la sovraesposizione mediatica), sappiamo che sono “l’orgoglio più grande” per mamma Lorella che, in più di un’occasione, aveva raccontato di essere soddisfatta soprattutto dall’aver cresciuto “degli individui capaci di stare al mondo, anche se dovessero rimanere soli se la caverebbero benissimo ed è questa la più grande tranquillità”.

CUCCARINI, “HO FATTO ‘GREASE’ CON I GEMELLI IN PANCIA: ORAMAI SONO ABITUATI A…”

Nemmeno loro molto avvezzi ai riflettori, per adesso sappiamo che Sara, la più grande, lavora da qualche anno come analista di business per una importante società che opera nel campo della consulenza immobiliare mentre invece Giovanni ha conseguito la sua laurea all’estero in Economia, Filosofia e Politica presso l’ateneo inglese di Warwick, anche se è noto alle cronache soprattutto per l’attività di dj, sua passione assieme alla musica elettronica. Per quanto riguarda i due gemelli, Chiara e Giorgio, oggi hanno 23 anni e così ne ha parlato una volta la madre: “Loro hanno fatto ‘Grease’ con me in pancia per i primi tre mesi e sono abituati allo spettacolo, hanno respirato questo e sono tutti amanti di questo mondo” anche se, di fatto, l’unico che ha deciso per ora di seguire le loro orme è il secondogenito.

Anche se sappiamo di meno di Chiara e Giorgio, è la prima che ha fatto più parlare di sé negli ultimi tempi: iscrittasi al corso di Business Administration presso la European School of Economics, la ragazza è una calciatrice professionista che nel tempo è diventata anche capitano della squadra femminile della Roma, oltre che creatrice di contenuti digitali grazie anche all’agenzia che ha aperto per conto suo. Di ruolo difensore centrale, Chiara Capitta tempo fa aveva candidamente ammesso di non amare le etichette e facendo coming out quando aveva confessato di potersi tranquillamente innamorare di un uomo come di una donna, “indipendentemente dal genere. Parole che aveva portato la madre a precisare sull’argomento: “Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole” dice al magazine. “È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici” aveva spiegato al magazine ‘Gente’, aggiungendo che se Chiara si fidanzasse con una donna non ci sarebbero problemi perché “non ci sono barriere nella nostra famiglia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA