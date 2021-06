Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, figli Lorella Cuccarini/ “Sono il mio orgoglio”

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio sono i figli di Lorella Cuccarini nati dal matrimonio con Silvio Testi. Dopo il matrimonio nel 1991, Lorella e Silvio sono diventati genitori di quattro bellissimi figli. La primogenita è Sara nata il 4 agosto del 1994, che si è laureata in management in Svizzera e oggi si occupa del settore immobiliare a Milano. Dopo due anni è arrivato Giovanni, nato il 19 settembre 1996 che è un dj molto affermato. Dopo una laurea conseguita presso l’Università di Warwick di Londra presso una facoltà che unisce Economia, Filosofia e Politica, Giovanni si è dedicato alla sua grande passione: la musica. Poi nel 2000 sono arrivati i gemelli Chiara e Giorgio: la prima è una calciatrice e indossa la maglia della Roma Calcio Femminile, mentre il secondo Giorgio anche lui è un grandissimo amante della musica e sogna di poter diventare un giorno un dj.

Una cosa certa è certa: Lorella Cuccarini è orgogliosissima dei suoi 4 figli che considera dei veri e propri gioielli. “Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo” – ha detto la conduttrice dalle pagine di Diva e Donna precisando – “oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità”. La showgirl e conduttrice non nasconde la possibilità di diventare mamma per una quinta volta del suo amatissimo marito Silvio Testi, ma parlando di una possibile gravidanza ha precisato: “solo se arriva in modo naturale. Finora i periodi di lavoro intenso sono sempre stati molto… fertili. Chissà. Se arriva il quinto figlio per me è benedetto, però deve arrivare naturalmente, non lo cercherei in altro modo”. Proprio parlando di un possibile quinto figlio, la conduttrice ha lanciato una frecciata alla NemicAmica Heather Parisi dicendo: “sono ancora in età fertile, quindi posso arrivare a cinque e batterla”.

