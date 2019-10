Sara Gotti, fidanzata Riccardo Marcuzzo/ Riki: “È Bellissima. Me la tengo stretta”

Chi è Sara Giotti?

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, sta vivendo un bel momento: non solo è pronto per presentare un progetto di Instore del tutto nuovo, che precede – invece di seguire – l’uscita del suo nuovo album, ma è anche innamoratissimo di Sara Gotti, che da ormai più di un anno è la sua fidanzata. Chi è la ragazza? Nonostante abbia un fisico da modella e sia molto bella, Sara è una 22enne sia studentessa di marketing a Milano che lavoratrice (fa la commessa in un negozio), che condivide su Instagram le sue passioni, dalle fotografie alle amiche fino ai momenti felici proprio con il suo bel Riki. Secondo quanto rivelato dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, i due si sono conosciuti a una festa, visto che lei è un’amica di suo fratello. La coppia ha iniziato a frequentarsi e a Riki piacere portarla in tour, ai vari concerti e a tutte le occasioni pubbliche, come l’evento di Giorgio Armani che si è tenuto a inizio ottobre. “È una ragazza matura e tutti mi dicono di tenermela stratta”, ha rivelato il cantante di Perdo le parole a Vanity Fair.

Sara Giotti è la fidanzata di Riccardo Marcuzzo, l’amore ai tempi di Instagram

Sara Gotti, nonostante sia definita come una ragazza riservata, ha un grande seguito su Instagram: il suo account @sarasvegliaeprimavera è seguito da oltre 58mila follower. Profilo che fa emergere qualche lato del suo carattere: già il nickname scelta e la bio “Ti ho fatto un incantesimo” sembrano rivelare ironia e forza di carattere. Determinazione che mostra anche nel difendere il suo ragazzo dagli hater o se viene presa di mira dalle fan “gelose” del loro idolo: “Prendono di mira anche Sara, ma non per cattiveria”, ha spiegato Riki. Sul profilo, oltre alle foto in posa da modella, Sara Gotti condivide diversi scatti e stories con Riccardo Marcuzzo, in momenti di quotidianità, dalla vacanza al mare al concerto, dalla sera insieme a vedere la TV alla serata romantica di fronte alla fontana di Trevi a Roma. Un amore che sembra rafforzarsi ogni giorno, tanto che c’è chi parla di una possibile convivenza tra i due. Riki, prima di far sparire il suo profilo Instagram (per poi farlo tornare), infatti, aveva annunciato sui social di essere alla ricerca di una nuova casa. Sarà veramente così? I due, tra l’altro, sono nati lo stesso giorno: il 4 febbraio. “Il destino ha giocato carte strane con noi. 365 possibilità di compiere gli anni lo stesso giorno (365,25 per l’esattezza), una su un milione di incontrare una persona come te”, aveva scritto Sara per il compleanno di entrambi. E noi auguriamo che questo segno del destino sia solo l’inizio di una lunga e splendida storia d’amore.

