Sara Gotti, fidanzata Riki/ “E’ innamorata di Riccardo Marcuzzo non di Riki…”

Sara Gotti è la fidanzata di Riccardo Marcuzzo in arte Riki, l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi tra i cantanti protagonisti del Capodanno in Musica di Canale 5. La coppia è felicemente innamorata da circa un anno e mezzo come ha raccontato Riccardo Marcuzzo ospite negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin. “È più di un anno e mezzo che stiamo insieme, sì sì sì” ha detto Riki tornato recentemente sul panorama musicale italiano con il singolo “Gossip”. Sara ha 22 anni e vive a Milano e ha conosciuto Riki tramite amici in comune. La coppia è uscita allo scoperto sui social network dove il cantante ha postato alcune foto e un video che lo ritraggono in compagnia della bella Sara. Non solo, Sara è stata avvistata anche durante alcuni concerti del cantante di Amici che, dopo il grandissimo successo di “Perdo le parole” tra i dischi più venduti del 2017, è tornato quest’anno con un nuovo progetto musicale.

Riki sulla fidanzata: “Sara Gotti è super bella e molto luminosa”

Prima di Sara, il bel Riki è stato legato per un breve periodo ad Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e successivamente a Ginevra Lambruschini, fashion blogger famosa per essere stata fidanzata con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ora il cuore di Riki è tutto per la bellissima Sara che sembra essere davvero la persona giusta per lui. “Sara è super bella e molto luminosa” – ha dichiarato il cantante a Verissimo – “io sento tanto le emozioni e l’energia delle persone, le leggo un po’ negli occhi e lei è una persona trasparente, con lei vedi che è genuina, pura”. Non solo, Riccardo Marcuzzo ha anche precisato che Sara non è affatto interessata al mondo dello spettacolo: “non le interessa il successo, il gossip, il mio mondo professionale. Penso e spero che si sia innamorata di Riccardo e non di Riki“.

