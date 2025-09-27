Maurizio Ferrini racconta la sua storia d'amore atipica con la compagna Sara Guglielmi: "La incontrai in periodo buio". Ecco chi è e di cosa si occupa...

Forse non tutti sanno che la vita sentimentale dell’attore comico Maurizio Ferrini ruota attorno alla sua storia assistente e ormai storica manager Sara Guglielmi. I due sono innamorati da tempo e sono l’uno il sostegno dell’altro nella vita di tutti i giorni. Grazie alla sua carriera nel campo della comunicazione, infatti, Sara ha potuto dare a Maurizio dritte e consigli rilevanti per migliorare nella sua professione. E infatti è proprio grazie alla compagna che il comico ha ripreso slancio nel mondo dello spettacolo, dopo un lungo periodo in cui sembrava aver perso appeal.

Parlando di Sara Guglielmi in una intervista rilasciata a Storie Italiane, l’attore ha raccontato di averla incontrata nel periodo peggiore della sua vita. In quel momento, infatti, Maurizio Ferrini era alle prese con la depressione. Una fase difficile per l’attore, che oggi fortunatamente sembra aver voltato pagina.

Maurizio Ferrini e l’amore per Sara Guglielmi: “Ci vogliamo bene, anche se non sia una coppia tipica”

“Per me c’era la depressione e le cose non andavano anche anche dal punto di vista professionale, così la definirei una compagna con la quale abbiamo raggiunto una grande affinità spirituale…”, le parole di Maurizio su Sara. Della loro storia, il comico apprezza quell’alchimia naturale che sfugge al materialismo e che, evidentemente, può fare a meno del contatto fisico.

“Non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”, aveva precisato Maurizio Ferrini sempre nella suddetta intervista televisiva. Con la sua manager, il comico ha definitivamente svoltato e messo alle spalle il periodo forse più buio della sua vita. Oggi non potrebbe sentirsi più sereno e appagato dal punto di vista sentimentale.

