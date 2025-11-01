Chi è Sara Guglielmi, attuale compagna di Maurizio Ferrini: il comico è stato sposato per 9 anni con la giornalista Carla Urban

Dietro la maschera della Signora Coriandoli si cela Maurizio Ferrini, celebre comico che ha trovato la sua fortuna grazie a questo esilarante personaggio che è attualmente in gara a Ballando con le stelle 2025. Se Emma Coriandoli è sempre allegra e ironica, il privato di Ferrini non è stato sempre così roseo. Parlando di vita amorosa, il comico è stato sposato per circa 9 anni con Carla Urban, un’affermata giornalista conosciuta nel 1985, quando Ferrini era già un volto noto della TV.

Signora Coriandoli eliminata a Ballando con le Stelle 2025 e poi ripescata/ Salvata da Sara Di Vaira

Poco, tuttavia, si sa della loro relazione: nonostante entrambi fossero abbastanza conosciuti nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, sappiamo poco del matrimonio. L’unica cosa certa è che nel 1994 arriva la separazione, per motivazioni non specificate dai diretti interessati. Bisognerà attendere un po’ di anni prima che Maurizio Ferrini ritrovi l’amore.

Chi è Sara Guglielmi, moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini/ “Mi ha cambiato la vita”

Chi è Sara Guglielmi, attuale compagna di Maurizio Ferrini: “Non siamo una coppia come le altre”

È il 2017 quando l’alter ego della Signora Coriandoli incontra Sara Guglielmi, donna che arriva nella sua vita ai margini di un periodo molto difficile per il comico. Ferrini non ha fatto mistero di aver vissuto un momento di ristrettezze economiche, che gli ha causato anche una forte depressione, come lui stesso ha ammesso in un’intervista rilasciata a Storie Italiane. Sara è stata per lui fonte di vera e propria rinascita: Ferrini non solo ha ritrovato slancio nel mondo dello spettacolo ma anche nella sua vita privata con quello che è diventato un nuovo amore. Attualmente, Sara Guglielmi è ancora la sua compagna: “Ci prendiamo cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto.”, ha raccontato il comico, spiegando che la loro non è però una coppia come tutte le altre “anche dal punto di vista fisico”, ha specificato, ammettendo che questo fattore non sminuisce però il loro affetto reciproco.