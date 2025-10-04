Sara Guglielmi, compagna di Maurizio Ferrini: tra loro un amore spirituale, con molto sentimento e comprensione ma senza implicazioni fisiche

Maurizio Ferrini, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle nei panni della Signora Coriandoli, nella vita privata è solamente un uomo molto innamorato di Sara Guglielmi, sua agente che cura inoltre il suo ufficio stampa. Durante un’ospitata di Maurizio a Verissimo, Sara gli ha mandato un videomessaggio, parlando in parte di questo amore che li lega: “La scorsa estate, nella pineta in vacanza, facevamo il bilancio del lavoro fatto, e io ti dissi che mi sarebbe piaciuto entrare in uno studio televisivo per raccontare la nostra storia d’amore fatta di rispetto, di amore, di lavoro. Raccontare cosa portiamo noi in scena, come lavoriamo insieme”. I due, infatti, non sono solamente una coppia nella vita, ma anche sul lavoro: collaborano insieme a diversi progetti e proprio grazie al mestiere comune tra loro è scoppiato un amore molto bello e “spirituale”, come amano definirlo.

Sara Guglielmi, compagna di Maurizio Ferrini: “Comunichiamo con lo sguardo”

“Abbiamo progetti importanti” ha raccontato Maurizio Ferrini parlando dell’amore che lo lega a Sara Guglielmi. “I giapponesi spesso non parlano, comunicano con lo sguardo. Io molte cose che mi dico con Sara, le ho già dette con gli occhi e lei le ha comprese” ha spiegato ancora l’attore. “Oggi sono un uomo felice, noi ci capiamo molto” ha rivelato Ferrini.

Sara Guglielmi, la compagna di Maurizio Ferrini, ha circa vent’anni in meno di lui. I due, pur volendosi molto bene ed essendo legati da un rapporto che definiscono di amore, non hanno rapporti fisici, come raccontato proprio da Ferrini. “Non facciamo sesso perché non siamo attratti reciprocamente. Ma qualcosa di speciale tra noi c’è, eccome” ha rivelato. Il loro amore, infatti, è definito proprio dai due come “spirituale”. C’è dunque un sentimento a legarli, puro e bello, ma manca quella parte fisica della quale nessuno dei due sembra sentire la necessità.