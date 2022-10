Sara Guglielmi, fidanzata Maurizio Ferrini/ “Un angelo in epoca materialista”

Sara Guglielmi, la fidanzata di Maurizi Ferrini, l’angelo che ha “salvato” l’attore durante la depressione

Sara Gugliemi è la fidanzata dell’attore comico Maurizio Ferrini, ovvero l’interprete della mitica Signora Coriandoli. Il celebre personaggio, questa sera sabato 29 ottobre, sarà protagonista nella notte magica di Ballando con le Stelle 2022, come ospite speciale. Molto probabilmente a seguirlo ci sarà la sua dolce metà Sara, con cui ha instaurato un legame davvero unico nel corso di questi anni. Sara Gugliemi, oltretutto, ha conosciuto Maurizio in uno dei suoi periodi personali più difficili, ossia quando era alle prese con una brutta depressione.

Ballando con le stelle 2022, 4a puntata/ Diretta, eliminati: Garko infortunato ma...

Se oggi Maurizio Ferrini è tornato a vedere la luce, lo deve in parta alla sua fidanzata Sara, che non ha mai smesso di incoraggiarlo e supportarlo nei momenti più tenebrosi. In passato, l’attore aveva definito la Guglielmi come la sua compagna di viaggio ideale, di cui non può fare a meno.

Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi, una coppia atipica: “Non siamo come tutte le altre coppie, ma…”

“In un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo ho incontrato un angelo”, aveva raccontato Maurizio Ferrini nel corso di una intervista rilasciata a Storie Italiane. “Ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me anche sul piano professionale”, aveva spiegato l’attore a proposito della sua storia d’amore con Sara. “Ci prendiamo cura l’uno dell’altro con grande dedizione e rispetto. Noi però non siamo una vera coppia come quelle che si possono facilmente immaginare anche dal punto di vista fisico, ma ci vogliamo bene lo stesso”.

Perché Iva Zanicchi è assente a Ballando con le stelle?/ "Motivi familiari": tornerà in gara?

LEGGI ANCHE:

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme?/ Lui: "Lei è una bomba! Ci siamo conosciuti in albergo ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA