Sara Hafdaoui e Matteo Diamante è crisi/ La coppia cambia con il Ripensamento? Tutto fa pensare che…

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante al collasso dopo pochi giorni nella casa de La Pupa e il Secchione e Viceversa? In molti erano convinti che alla luce della bellezza di lei e dell’interesse di lui, nella coppia potesse scoccare la scintilla e, invece, le uniche cose che abbiamo visto fino a questo momento sono liti e discussioni soprattutto dopo la puntata della scorsa settimana. La bella Secchiona ha detto no al ripensamento convinta di non volere e non dover lasciare andare Matteo ma alla fine le discussioni non sono mancate. Il primo guizzo insieme arriva sin da subito e, in particolare, da quando il Pupo viene chiamato al cospetto del dottor Verdegiglio per un test in cui va molto bene, anche se non sa che lo Stronzio è un elemento chimico, portando a casa la vittoria e un 9 che permette così a lui e alla sua Hafdaoui di togliere 2 punti ad un’altra coppia (Pisano-Linda, per volere di Hafdaoui).

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante, La Pupa e il Secchione e Viceversa, è lite!

A quel punto l’idillio di Sara Hafdaoui e Matteo Diamante ne La Pupa e il Secchione e viceversa finisce. Il primo a lanciarsi contro l’altro è proprio il bel Pupo Matteo che trova la sua Sara Hafdaoui un po’ troppo incline al vittimismo consigliandole così di bere una camomilla per calmarsi un po’. Lui è convinto di avere la laurea della strada e quindi di sapersi comportare e stare al mondo quando è necessario mentre lei dovrebbe limitarsi a insegnargli quello che sa, questo è lo scopo del gioco. Le cose si sistemeranno questa sera oppure peggioreranno? A chiudere le cose o a renderle sublimi sarà il secondo Ripensamento in cui sarà il pupo Matteo a dire la sua sulla Secchiona, la confermerà oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA