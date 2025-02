Sara Lazzaro, chi è e carriera dell’attrice: dagli studi al cinema

Un successo esploso soprattutto negli ultimi anni a fronte però di una lunghissima gavetta. Sara Lazzaro è una talentuosa attrice dalle origini italo-americane: nata a Rovolon, nel padovano, è cresciuta trascorrendo la sua infanzia tra la provincia veneta e Carmel, in California, dal momento che il padre è italiano e la madre è di origini statunitensi. Il suo percorso di studi l’ha portata a dividersi tra Italia e Inghilterra, laureandosi in arti visive e dello spettacolo a Venezia e, successivamente, al Drama Centre di Londra specializzandosi in recitazione cinematografica.

Dopo una lunga carriera teatrale, Sara Lazzaro si è avvicinata al panorama cinematografico: tra le sue prime esperienze sul set troviamo Dieci inverni di Valerio Mieli (2009), oltre ad aver recitato in Evil Things – Cose cattive di Simone Gandolfo (2012). Più di recente, nel 2022, è stata invece diretta da Paolo Virzì in Siccità.

Sara Lazzaro e il successo in tv: il boom in Doc – Nelle tue mani

Ma il più grande ed importante successo di Sara Lazzaro è forse legato all’esperienza televisiva, che negli ultimi anni l’ha vista sbocciare sul piccolo schermo. La grande popolarità è arrivata in particolare nel 2020 come una delle grandi protagoniste di Doc – Nelle tue mani, il medical drama di Rai 1 con Luca Argentero dove veste i panni di Agnese, direttrice sanitaria del policlinico Ambrosiano nonché ex moglie del dottor Andrea Fanti. Negli ultimi anni ha inoltre recitato in altre serie come Sono Lillo e Call My Agent – Italia, sino al ruolo di Teresa ne La legge di Lidia Poët.

Un successo esploso negli ultimi anni e arrivato tutto d’un colpo, ma il suo percorso parte da lontano e anche da alcuni ‘no’ ricevuti. In un’intervista a La volta buona di un anno fa, l’attrice aveva confessato: “Forse anche io sono un po’ anomala rispetto a certi standard e convenzioni. Magari la popolarità mi è arrivata adesso ma conosco bene il mio percorso… All’inizio sicuramente non capivo, con l’entusiasmo di quando sei giovane non capisci quale sia il problema. L’errore è pensare che ci sia qualcosa di sbagliato in te…”.