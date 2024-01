Sara Lazzaro, chi è il compagno/ La vita privata dell’attrice di Doc – Nelle tue mani: “Siamo molto felici”

Sara Lazzaro, la vita privata oltre il grande successo come attrice

Doc – Nelle tue mani ha ripreso la sua corsa trionfale – in termini di ascolti e consensi del pubblico – con la sua terza stagione, che ha preso il via lo scorso giovedì sera su Rai1. Nel ricco cast, che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, figura anche Sara Lazzaro. L’attrice, volto noto di celebri serie tv degli ultimi anni, veste i panni di Agnese, ex moglie del protagonista. Il suo personaggio è sicuramente una figura chiave nelle dinamiche della serie, che le ha regalato negli ultimi anni una significativa ventata di popolarità.

Vincitore Sanremo 2024: é guerra tra Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Emma e Annalisa/ Parte Fantasanremo!

Ma, oltre alla carriera professionale, cosa sappiamo della vita privata di Sara Lazzaro? L’attrice, da questo punto di vista, è piuttosto riservata e ha sempre preferito far parlare il suo talento sul piccolo schermo, rifuggendo dal gossip circa i lati più intimi della sua vita.

Sara Lazzaro, il compagno e l’assenza di figli: cosa aveva rivelato

Sebbene non ci siano sufficienti informazioni a riguardo, sappiamo che Sara Lazzaro ha un compagno, di cui però non si conosce l’identità. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel febbraio 2022, l’attrice aveva rivelato: “Ho un compagno e siamo molto felici. E da un anno è arrivata Kyla, una cagnolina che ogni giorno mi fa apprezzare la semplicità della vita“. Ed effettivamente, sfogliando il suo profilo Instagram, si possono vedere alcuni dolcissimi scatti che ritraggono la sua adorata cagnolina.

Strage di Erba/ Generale Garofano contro Le Iene: "Mi è stato attribuito un errore, non corrisponde al vero"

Sara Lazzaro, inoltre, al momento non avrebbe figli: a confermarlo è stata lei stessa, sempre in quell’intervista. In riferimento al suo ruolo in Doc – Nelle tue mani, alla domanda su come sia stato vestire i panni di una madre senza esserlo davvero, lei aveva risposto: “Molto difficile. Ho cercato di immaginare questo amore viscerale per qualcuno che è un’estensione di te. E il dolore che si deve provare nel perdere un figlio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA