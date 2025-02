Sara Lazzaro, chi è il fidanzato: la riservatissima vita privata dell’attrice

Sara Lazzaro è una talentuosa attrice del grande e piccolo schermo, conosciuta soprattutto per il ruolo di Agnese interpretato nella fiction Rai di successo Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. Origini italo-americane e una lunghissima gavetta alle spalle, ha saputo fare della sua passione per la recitazione il suo lavoro, diventando presto un volto noto delle fiction televisive. Ma, di pari passo con una carriera costantemente sotto i riflettori, c’è una vita privata estremamente riservata e della quale si conosce davvero pochissimo.

D’altronde è la stessa Sara Lazzaro a confermare di essere molto riservata e poco incline a raccontare in forma pubblica la propria sfera personale e sentimentale. In un’intervista rilasciata a Repubblica, confermò di avere un fidanzato di professione attore ma nulla più: “Ci tengo ad avere un mio emisfero privato e poi sono vecchio stile, faccio l’attrice ma non penso di essere un personaggio pubblico. Preferisco farmi conoscere per il mio lavoro, non faccio l’influencer, sono timida, voglio decidere a chi far vedere Sara Lazzaro. Anche i miei genitori sono molto riservati, non gli fa piacere che parli troppo della mia famiglia“.

Sara Lazzaro e il fidanzato attore, la loro relazione top secret

Sara Lazzaro ha dunque un fidanzato al suo fianco ma l’amore resta una questione top secret. Pochissime le informazioni fatte trapelare a tal riguardo, con l’attrice che si è sempre impegnata a tutelare la propria relazione dalle ingerenze del gossip e sotto un velo di discrezione e privacy. L’unica informazione sul conto del fidanzato è che, per l’appunto, è un attore. Fu la stessa attrice a confermarlo in un’intervista a Vanity Fair nel 2022 quando, alla domanda se mai avrebbe intenzione di dirigerlo sul set, rispose così: “Lui non vedrebbe l’ora”. Entrambi condividono dunque la passione per la recitazione, ma tutte le altre informazioni restano top secret.