Sara Lazzaro/ Il successo con Doc e quella “difficile posizione da cui tirarsi fuori”

Sara Lazzaro è una delle attrici protagoniste della serie televisiva Doc – Nelle tue Mani. Nella fiction interpreta il ruolo di Agnese, vale a dire l’ex moglie di Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Grazie ad Agnese, l’attrice ha raggiunto una popolarità incredibile, trovandosi subito di fronte ad una sfida molto importante per la sua carriera. “In inglese si chiama pigeonhole (etichettare, ndr)”, ha spiegato l’attrice in una intervista a Vanity Fair a proposito della paura di essere intrappolata in un unico ruolo. “E’ una condizione dalla quale è difficile tirarsi fuori”, ha ammesso.

Proprio per questo motivo, Sara Lazzaro ha accettato di buon grado alcuni cambiamenti narrativi che riguardavano il suo personaggio in Doc. Per quanto riguarda il suo percorso nel mondo dello spettacolo, sappiamo che ha studiato arti visive dello spettacolo a Venezia, iniziando a recitare fin da giovanissima in piccole compagnie.

Sara Lazzaro: gli studi a Londra, poi il grande successo con Doc

“Ad un certo punto mi sono convinta a fare il salto”, ha raccontato Sara in merito alla sua gavetta. “Mi sono trasferita a Londra, sono entrata al Drama Centre e ci sono stata due anni e mezzo”. Nata da una madre americana e da un papà italiano, l’attrice è cresciuta tra Padova e la California. Della sua vita privata si sa poco o nulla per sua stessa scelta, dato che preferisce farsi conoscere attraverso il piccolo schermo.

Sara Lazzaro, oltretutto, non è solo impegnata tra le corsie di DOC su Raiuno, ma anche in altri produzioni di successo come Volevo fare la rockstar e il nuovo film di Paolo Virzì, Siccità. “Ho sempre cercato di non adagiarmi sugli allori e dare il massimo”, ha detto sempre a Vanity a proposito delle sue ambizioni di carriera.

