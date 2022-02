Sara Lemlem Ahmed/ Trovate e repertate benzodiazepine nei pressi del cantiere

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è parlato del caso legato alla morte di Sara Lemlem Ahmed, la donna trovata morta a Vigevano all’interno di un cantiere a 800 metri da casa dopo 66 giorni nei quali non si era saputo più nulla di lei. Durante la diretta del programma della rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini, l’inviato Maurizio Licordari ha rinvenuto compresse di benzodiazepine in prossimità del luogo in cui è stata rinvenuta priva di vita la vittima e ha segnalato prontamente quanto osservato ai carabinieri, che hanno repertato il tutto.

SARA LEMLEM AHMED: GIALLO DI 66 GIORNI ANCORA IN ATTESA DI SOLUZIONE

Nel prosieguo del collegamento audiovisivo con l’inviato Maurizio Licordari, quest’ultimo ha rapidamente rammentato alcuni dettagli inerenti alla notizia di cronaca relativa alla dipartita di Sara Lemlem Ahmed. Il giornalista, nel dettaglio, ha chiarito che nei primi giorni dopo la sua scomparsa “il compagno va a cercarla in giro e non la trova, poi decide di lanciare l’allarme. Sono davvero tanti gli elementi ancora oscuri nella vicenda, a cominciare dalle telecamere poste in prossimità di un passaggio a livello, dalle cui registrazioni non figurerebbe nulla. Strano anche che nessuno l’abbia vista in strada, dato che, secondo la ricostruzioni, erano le 22.30″.

