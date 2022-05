Sara Lucaroni chi è/ Giornalista e fidanzata Andrea Scanzi

Sara Lucaroni è una giornalista e fidanzata di Andrea Scanzi. La passione della donna per il giornalismo inizia quando era ancora molto giovane fino ad arrivare alle prime esperienze in alcuni giornali locali per cui ha iniziato a lavorare quando aveva solo 20 anni.

Sara Lucaroni nel corso della sua carriera si è dedicata anche alla reazione di alcuni reportage, il più importante è quello in Iraq, a Sinjar nel 2015 quando l’Isis era fuori controllo. Il reportage della donna è nato da una telefonata ricevuta da un numero straniero che chiedeva aiuto alla giornalista perché l’Isis stava attaccando la sua gente sulla montagna del Sinjar su cui si erano rifugiati uomini, donne e bambini.

Sara Lucaroni, fidanzata Andrea Scanzi

Sara Lucaroni nel 2018 ha avviato un’inchiesta sul traffico di organi tra i profughi partecipando al Festival dei Giornalisti del Mediterraneo con cui ha ottenuto il premio all’interno della categoria “Mediterraneo e diritti Negati”.

La donna è sentimentalmente impegnata da qualche anno con il giornalista Andrea Scanzi, che ha da poco pubblicato il suo libro “E ti vengo a cercare” su Franco Battiato, con cui condivide molte passioni tra cui quella per la musica e la cultura.

