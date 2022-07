Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 7?/ Rumors sulla moglie deputato Andrea Romano…

Sara Manfuso: rumors sulla presenza al Grande Fratello Vip 7

Non si placano i rumors sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che dovrebbe ufficialmente prendere il via il 12 settembre. Sono tanti i nomi, finora, accostati al reality show di Alfonso Signorini e, tra i vari personaggi, spunta anche Sara Manfuso. Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, il nome della moglie del deputato Andrea Romano, ex modella e opinionista tv, sarebbe in lizza per varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. I giochi, dunque, non sarebbero ancora chiusi. L’ufficializzazione del cast dovrebbe arrivare a fine agosto, pochi giorni prima della prima puntata e le sorprese potrebbero essere diverse.

Quello di Sara Manfuso è solo l’ultima suggestione legata al Grande Fratello Vip 7 che, invece, non potrà contare sulla presenza di Diego Armando Maradona Junior che ha smentito la propria partecipazione.

Non solo Sara Manfuso: tutte le novità sul Grande Fratello Vip 7

Giuseppe Candela, per Dagospia, svela altri retroscena e indiscrezioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip che potrebbe entrare nella storia della televisione italiana per la durata. Se, infatti, il Grande Fratello Vip 7 è durato sei mesi, il GF Vip 7 potrebbe addirittura durare otto mese e concludersi a maggio. Tutto, però, dipenderà dalla reazione del pubblico e dai relativi ascolti.

“Sulla carta il reality debutterà il 12 settembre e saluterà il pubblico a metà marzo con ben 50 prime time. In realtà a Cologno Monzese la data della finale è scritta con la matita, saranno fatte valutazioni con il passare dei mesi e già filtra l’ipotesi di allungamento, in caso di successo, a maggio” fa sapere Dagospia secondo cui l’ingresso in corsa di Rita Dalla Chiesa non sarebbe da escludere.

