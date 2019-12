Sara Manfuso, compagna di Andrea Romano (PD)/ “Capelli rasati? Non mi è piaciuto…”

Sara Manfuso è la fidanzata di un esponente molto noto del Pd, l’Onorevole Andrea Romano, che nei giorni scorsi, ospite in radio nel programma Un Giorno da Pecora, ha accettato di farsi tagliare i capelli a zero. In particolare, qualche tempo prima, Romano aveva escluso totalmente un possibile governo giallo-rosso, promettendo che, qualora il suo partito si fosse alleato con il Movimento Cinque Stelle, si sarebbe tagliato i capelli a zero. Oggi, però, alla luce degli ultimi sviluppi politici, Andrea Romano è stato messo di fronte alle proprie responsabilità dai conduttori di Un giorno da Pecora, in onda su Radio 1, per i quali “il vero politico si vede dalle promesse che fa”. È così che nello studio radiofonico ha fatto la sua comparsa un barbiere munito di rasoio, che di fronte alla totale disponibilità di Romano ha cominciato a tagliare i suoi capelli a zero. Incredula la reazione della sua fidanzata, che, profondamente indignata, oggi ricorda quei momenti in diretta a Live – Non è la d’Urso. I motivi del suo turbamento, però, non hanno nulla a che fare con il nuovo look del suo amato: la sua ira ha una ragione ben più importante.

Sara Manfuso: “Andrea Romano? Avrebbe dovuto mantenere…”

“Non è che non l’ho presa bene, io mi sono proprio inca*zata, ma inca*zata nera”, dice Sara Manfuso nel salotto di Live – Non è la d’Urso. “Mi son detta, ma accidenti, Sei stato eletto con un programma che era un’altra roba, che non dovevi fare l’alleanza, quindi – aggiunge la fidanzata di Andrea Romano – la promessa da rispettare era con gli elettori che ti hanno votato”. Secondo Sara Manfuso, infatti, il suo compagno, Andrea Romano, avrebbe sbagliato nel mantenere una promessa sancita in radio, tradendo, invece, un patto stipulato con gli elettori: “mi mantieni la promessa con una trasmissione televisiva per rasarti i capelli? Non mi è piaciuto!”. Oggi, però, a distanza di qualche giorno da quella rasatura in diretta a Un Giorno da Pecora, Sara Manfuso dice di aver perdonato il suo fidanzato, e a Live Non è la d’Urso svela: “nonostante la rasatura integrale non l’ho lasciato ancora”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA