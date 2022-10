Sara Manfuso contro Signorini “cacciata in modo circense”/ “Bruganelli s’è smentita…”

Sara Manfuso attacca Alfonso Signorini: “Mi ha cacciato in modo circense“

L’addio di Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 2022 è stato segnato da furiose polemiche con lo stesso conduttore del reality, Alfonso Signorini, e l’opinionista Sonia Bruganelli. L’ex concorrente ha infatti deciso poche settimane fa di abbandonare il gioco e, in studio, avrebbe voluto spiegare la motivazione del gesto, ma è stata cacciata in diretta tv. “Sonia Bruganelli se ne è uscita con battute di basso livello, mentre Alfonso Signorini mi ha cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip in modo che definirei circense” il suo sfogo in un’intervista a Diva e Donna.

Il ritiro dal reality è stato segnato da un duplice motivo, che però la Manfuso non ha avuto modo di spiegare in studio: “Quando, dopo aver lasciato la Casa, sono andata in studio non mi è stato permesso di spiegare il motivo del mio gesto. Avrei voluto spiegare quanto il caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia e l”incidente’ con Giovanni Ciacci mi abbiano ferito. Però, appena ho iniziato a parlare, mi è stato detto che avrei potuto trovare scuse migliori. Volevo raccontare come mai un piccolo incidente, Ciacci che inavvertitamente mi tocca il sedere, avesse scatenato in me tanto dolore“.

Sara Manfuso contro le critiche di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022

Tuttavia, nel corso del Grande Fratello Vip 2022, Sara Manfuso ha spesso dovuto fare i conti con le critiche e le frecciatine di Sonia Bruganelli. L’opinionista non ha mai mostrato di nutrire simpatia nei suoi confronti, ancor di più dopo il caso Marco Bellavia, nel quale a suo dire anche la stessa Manfuso è rimasta coinvolta. “Ha fatto vedere un filmato in cui rido del comportamento di Bellavia senza precisare che era di prima che si scoprisse il suo malessere” confessa con amarezza l’ex Vippona a Diva e Donna.

E spiega perché, inizialmente, non ha aiutato l’ex coinquilino: “Per me, in quel momento, era solo una persona con un comportamento sopra le righe, non un uomo che ha sofferto di depressione. La Bruganelli pareva avere un astio personale contro di me“. Ma gli attacchi dalla Bruganelli sono stati molteplici e trasversali, toccando anche il campo della politica (il marito di Sara Manfuso è stato deputato del PD): “Mi attaccava dicendo che si basava solo su quello che accadeva nella Casa, mentre poi ha fatto ironia spiccia, di basso livello, sulla mancata rielezione alla Camera di mio marito, smentendosi da sola“.











