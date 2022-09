Sara Manfuso e Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 7/ Dagospia lancia i nomi…

Sara Manfuso e Amaurys Perez concorrenti del Grande Fratello Vip 7?

Sara Manfuso e Amaurys Perez saranno due dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7? A lanciare il nome di Sara Manfuso, moglie del deputato Pd Andrea Romano, è stato Giuseppe Candela per Dagospia confermando anche la presenza di Gegia nel cast oltre a Giovanni Ciacci e Wilma Goich, unici, finora, concorrenti ufficiali della settima edizione del reality show. “Dagospia ha già anticipato nelle scorse settimane la presenza dello speaker e inviato Charlie Gnocchi, della cantante Wilma Goich e dell’opinionista Sara Manfuso (moglie del deputato Pd Andrea Romano), a loro si aggiunge l’unico concorrente ufficiale Giovanni Ciacci”, scrive Giuseppe Candela.

A questi dovrebbe aggiungersi anche Amaurys Perez che ha già partecipato a Pechino Express, in coppia con la moglie e Ballando con le stelle. “E non solo, tra i concorrenti troveremo anche Amaurys Perez, pallanuotista cubano già concorrente di Ballando con le Stelle”, fa sapere ancora Giuseppe Candela.

Sara Manfuso e Amaurys Perez: ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale

La presenza di Sara Manfuso nella casa del Grande Fratello Vip 7 sarebbe confermata anche dall’intervista che la donna ha rilasciato, alcune settimane fa, al settimanale Chi. Tuttavia, per l’annuncio ufficiale sarà necessario aspettare ancora due settimane. Per capire se effettivamente la Manfuso e l’ex pallanuotista varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà sarà necessario aspettare il 19 settembre, giorno della messa in onda della prima puntata.

Per la prima volta, infatti, Tv Sorrisi e Canzoni non svelerà in anticipo il cast della settima edizione del reality show. In compenso, Tv Sorrisi e Canzoni dedicherà comunque la copertina al Gf Vip ma avrà come protagonisti Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

