Sara Manfuso minaccia il ritiro dal GF Vip/ “Mi hanno fatto sembrare un’arpia”

Sara Manfuso furiosa minaccia di lasciare il programma: cosa è successo

Nella diretta di ieri sera, lunedì 26, Sara Manfuso è stata protagonista di una clip video in cui parla male di Ginevra Lamborghini insieme a Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà. A questo punto, la sorella di Elettra si è risentita delle parole dei suoi inquilini e, come riporta Biccy, dichiara: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”.

Durante la pubblicità Sara Manfuso non ha preso bene la clip video mostrata in diretta e si scaglia contro gli autori del GF Vip, minacciando persino di andare via: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa. Le ho detto che non si era comportata bene con te. Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste. Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me“.

Sara Manfuso e il chiarimento con Ginevra Lamborghini: “Io non ce l’ho con te”

Sara Manfuso, dopo la clip video mandata in onda al GF Vip, cerca di chiarire con Ginevra Lamborghini. Come riporta Biccy, dichiara: “Tu hai tanta testa e hai capito tutto. Io ci tengo indipendentemente che capisca la verità. Voglio che tu sappia che non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto. Quando hai voglia parliamo meglio”.

La sorella di Elettra risponde in modo molto freddo: “Ok poi in un altro momento parleremo di quello che è successo”.

