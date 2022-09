Sara Manfuso pronta a lasciare il Grande Fratello Vip 2022?/ Ecco cosa è successo con Soraia e Sonia

Sara Manfuso potrebbe uscire dal Grande fratello Vip 2022?

Nella casa più spiata d’Italia arrivano i primi litigi tra i concorrenti e proprio Sara Manfuso ha dovuto vedersela prima con Soraia Allam Ceruti e poi con Ginevra Lamborghini durante l’ultima puntata serata del programma tv. Infatti, secondo quanto riporta il sito Donnaclick, Soraia Allam Ceruti, fidanzata di Luca Salatino – entrata nella casa per incoraggiarlo dopo i giorni difficili con Elenoire Ferruzzi – ha accusato la giornalista di essere stata falsa. Secondo l’ex concorrente di Uomini e donne, l’opinionista televisiva avrebbe dovuto dire la verità a Elenoire, anziché sostenerla contro Luca.

Altre accuse a Sara Manfuso sono arrivate nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022, quando è stata definita falsa. La questione si è aperta nel momento in cui Alfonso Signorini ha mostrato a Ginevra Lamborghini dei video nei quali Elenoire, Sara e Giaele parlavano male di Sonia Bruganelli. Ginevra Lamborghini ci è rimasta male e ha accusato i tre di sparlare dietro le sue spalle. Sara Manfuso si è sentita tirata in ballo nonostante ci siano dei video che abbiano chiarito quale fosse la sua posizione e, per questo motivo, ha minacciato di voler lasciare il Grande Fratello.

Sara Manfuso, cosa è successo con Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip?

Non si è fatto attendere lo sfogo di Sara Manfuso durante il Grande Fratello Vip 2022. La giornalista, secondo quanto riporta il sito Biccy, si è rivolta a Ginevra Lamborghini: “No, questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. Erano battute tra di noi, nulla di più. E comunque figurati Ginevra, si scherza. Io anche a Giaele ho detto di venire da te a chiederti scusa – continua Sara Manfuso – Le ho detto che non si era comportata bene con te”.

Poi, ha rincarato la dose minacciando di uscire dal programma: “Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio. Non ci sto mi fanno sembrare l’arpia della situazione e non mi va. Sono delusa e mortificata perché viene fuori una roba che non esiste – ha terminato – Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me“.

