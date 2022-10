Sara Manfuso/ “Vittima di violenza sessuale a 17 anni: ma umiliata al GF perché…”

SARA MANFUSO, “IO VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE A 17 ANNI”

Sara Manfuso di recente ha rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale quando aveva 17 anni e tra poco sarà una delle protagoniste dell’appuntamento domenicale con “Verissimo”: l’ex concorrente del Grande Fratello VIP infatti sarà questo pomeriggio ospite del talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin e nella lunga chiacchierata con la padrona di casa una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del reality show chiarirà per la prima volta e forse in maniera definitiva quali sono le motivazioni che l’hanno portata a decidere dci abbandonare il GF VIP.

Dopo la querelle legata alla vicenda di Marco Bellavia, le scuse, i rapporti tesi con l’opinionista Sonia Bruganelli, i riflettori si sono accesi nell’ultimo periodo su Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano, che tuttavia ha chiesto che la sua uscita anzitempo dal reality show non venisse strumentalizzata in alcun modo. Anzi ha rincarato poi la dose spiegando che all’interno della Casa non si è sentita tutelata: “Nessuno si è accorto del mio imbarazzo” ha aggiunto la Manfuso che a proposito delle presunte molestie da parte di Giovanni Ciacci (e, a suo dire, la richiesta di simulare una violenza sessuale) negli ultimi giorni ha provato a spiegare da cosa sarebbe nato il suo disagio, accennando così per la prima volta a un episodio della sua adolescenza.

SARA MANFUSO, “MAI ACCUSATO GIOVANNI CIACCI. L’ADDIO AL GF? PERCHE’…”

Di fronte alle parole di Alfonso Signorini che stigmatizzavano il suo comportamento e la invitavano a trovare “scuse più plausibili” per lasciare la Casa del Grande Fratello, Sara Manfuso ha replicato che sul tema delle molestie lei è molto sensibile per via di una violenza sessuale che dice di aver subito quando aveva solo diciassette anni. “Per questo l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato: un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella Casa perché non fossi connivente ma perché provo imbarazzo e umiliazione” si è difesa la compagna del politico, per poi aggiungere di aver avuto paura che quell’episodio del suo passato potesse emergere in maniera tanto “ignobile”. Da qui, a suo dire, la sensazione di vergogna che aveva provato a la scelta di tacere in un primo momento.

Come è noto, il conduttore del GF VIP aveva mandato in seguito in onda un video in cui si mostrava che era la stessa Sara Manfuso ad aver pronunciato per prima la frase “Simuliamo una violenza sessuale”, smentendo quindi di fatto la sua versione. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali” si difende la diretta interessata nel lungo post su Instagram con cui aveva rotto il silenzio subentrato dopo la polemica. “Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere” ha ribadito nel post di cui sopra, ricordando di essere uscita dalla Casa dopo la vicenda Bellavia perché “mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…” conclude.











