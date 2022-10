Sara Manfuso vs Sonia Bruganelli, “Campagne di fango contro di me”/ La reazione…

Sara Manfuso reagisce ai tweet di Sonia Bruganelli: “Non si rende conto…”

Come ha reagito Sara Manfuso ai tweet di Sonia Bruganelli? Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha avuto modo di recuperare quanto era stato scritto sui social dall’opinionista del reality. La Manfuso è rimasta delusa dal comportamento della Bruganelli tanto che in un’intervista radiofonica al programma Non succederà più condotto da Giada De Miceli aveva raccontato: “Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”.

La scorsa settimana, Sara Manfuso era stata ospite a Verissimo e già in quell’occasione aveva avuto modo di parlare di Sonia Bruganelli: “Sonia ha ripreso dei miei video in cui io parlavo e dicevo ‘Marco è il caso se va a casa se sta così‘. C’è l’ilarità del contesto, ma questo video precede il caso di Marco disteso a terra. Era un periodo borderline su cui ci chiedevamo se Marco stesse bene o no”.

Perché Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello Vip?

Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello vip dopo il caso Marco Bellavia. La gieffina aveva rivelato di essere rimasta sconvolta dalle immagini in cui l’ex inquilino stava male: “Sono rimasta sconvolta quando Alfonso ci ha fatto vedere cosa era successo, mi fa tanto pensare il tema dell’indifferenza, arrivati a questo punto la cosa è veramente seria”. Sara Manfuso ha poi definito Marco Bellavia un tipo sopra le righe ribadendo il motivo per cu ha scelto di abbandonare la casa: “L’idea che ci fosse questo gruppo di conviventi che in maniera indistinta venissero etichettati come bulli, non potevo accettare quel tipo di etichette e di accuse. Nel momento in cui si usa la parola bullismo bisogna vedere a chi attribuire quel tipo di comportamento, non posso dire di essere una bulla”. Sara Manfuso ha avuto un litigio acceso con Alfonso Signorini e dal quel momento non ha messo più piede nello studio del Grande Fratello Vip. A proposito dello scontro avuto con il conduttore Sara si auspica un chiarimento: “Da persone intelligenti penso che ci debba essere un chiarimento”, ha spiegato. Alfonso Signorini le tenderà la mano?

