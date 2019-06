SARA MANFUSO:”FIDANZATA CON ANDREA ROMANO DEL PD”/ Dopo D’Attorre un altro politico

Sara Manfuso e Andrea Romano stanno insieme. Lo ha svelato la stessa opinionista tv nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00. Si deve dunque evincere che la Manfuso abbia una passione per gli uomini impegnati in politica visto che il suo ex è Alfredo D’Attorre, ex Partito Democratico e aderente ad Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista. La Manfuso ha dichiarato:”Come mi ha conquistato Romano? E’ un uomo elegante, serio, ha una voce profonda, seria, è difficile resistere. Se i politici sono noiosi? Bella domanda. Devo dire che con Andrea abbiamo molte cose in comune, abbiamo trovato un’intesa, un’affinità, ci siamo incontrati in tv, ci siamo presentati, poi lui con garbo e la giusta ma mai eccessiva insistenza si è fatto avanti. Col tempo abbiamo capito di essere due persone che insieme riescono ad essere serene. La nostra relazione è un valore aggiunto nella vita di tutti e due. Siamo felici. Questa è una storia seria”.

SARA MANFUSO:”FIDANZATA CON ANDREA ROMANO DEL PD”

Nel corso dell’intervista a “I Lunatici”, Sara Manfuso ha riservato una bella sorpresa ai conduttori, rendendosi protagonista di un fuoriprogramma:”Stasera mi beccate in un momento molto particolare che io ho ritenuto meravigliosa, quella di Livorno, dove ha trionfato il centrosinistra”. Dall’altra parte si obietta che lei è originaria di Cassino e allora…:”Sto festeggiando perché una persona che ci ha messo il cuore in questa battaglia e che è stata importante è il mio compagno. Ricordavate che ero single? Si, lo ero fino a un anno fa. Ora sono impegnata e lui è qui con me, se volete ve lo passo. Di chi parlo? Di Andrea Romano”. Il telefono passa proprio al deputato dem, che conferma:”Ci siamo conosciuti in televisione. Ci siamo trovati in qualche trasmissione circa un anno fa, poi è iniziata questa relazione molto seria e molto gratificante. Sara è una persona di grande serietà e di grande umanità. Il primo passo l’ho fatto io. Va bene che le figure maschili sono messe in discussione continuamente, ma è giusto che il primo passo sia stato io a farlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA