Sara Marino e Tananai, la convivenza è stata un flop: ecco perché si sarebbero lasciati

Sarebbe definitivamente finita la storia d’amore tra Tananai e la fidanzata Sara Marino. I rumor e le indiscrezioni circolano insistentemente da giorni, dopo che la ragazza ha indirettamente annunciato di aver posto fine alla convivenza con il cantante. “Sto cercando una nuova casetta in cui star bene molto presto”, ha scritto la giovane fidanzata di Tananai sui propri canali social, facendo intendere chiaramente che la convivenza cominciato un anno fa è giunta al termine. Non sono ancora chiari i motivi della rottura, anche se in passato Tananai e Sara avevano già vissuto momenti difficili, poi fortunatamente risolti.

“La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico”, aveva dichiarato il cantante in una intervista al BSMT, spendendo parole al miele per la sua compagna. In quell’occasione Tananai aveva sottolineato l’importanza di avere al suo fianco una persona come Sara, che aveva vissuto assieme a lui tutto il periodo del boom.

E’ davvero finita la storia d’amore tra Tananai e la fidanzata Sara Marino?

“C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie”, aveva raccontato il cantante di Tango. La coppia, in quel caso, era però riuscita a superare gli ostacoli lungo il percorso sentimentale, trovando un nuovo equilibrio. Equilibrio che purtroppo sembra essere venuto a meno, visto che da più parti viene rilanciata l’ipotesi di una rottura.

Molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip, Sara Marino ha continuato a mantenere il silenzio sulla presunta fine della sua storia con Tananai. Lo stesso sta facendo il cantante, che appare concentratissimo sulla sua musica. Insomma, la sensazione è che sia davvero finita per la coppia. La convivenza, a quanto pare, si è rivelata fatale.

