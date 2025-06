Sara Marino, ex fidanzata di Tananai: la storia d'amore tra i due sarebbe terminata da qualche tempo dopo diversi anni di amore tra loro

È finita solo poche settimane fa la storia d’amore tra Tananai e Sara Marino. Una relazione che è durata cinque anni e che probabilmente entrambi pensavano che sarebbe durata per tutta la vita. Sia Tananai che Sara, infatti, hanno investito molto su una relazione che speravano diventasse qualcosa di più duraturo, ma che si è arresa ai colpi della vita, cinque anni dopo l’inizio. Tra i due l’amore sarebbe finito probabilmente per via di una cotta che il cantante milanese si sarebbe preso per un’altra donna, che si vocifera sia Annalisa.

Sara Marino, ex fidanzata di Tananai: insieme dal 2020 al 2025/ Poi la rottura improvvisa

Niente di confermato, ma secondo i più esperti l’ex fidanzata di Tananai avrebbe fatto le valigie lasciando la casa che condividevano, proprio dopo che il compagno le avrebbe confessato di aver perso la testa per un’altra. Non è chiaro se sia davvero questa la ragione della fine della relazione tra Sara Marino e Tananai, ma comunque la rottura appare certa. Sara Marino, infatti, ha lasciato casa di Tananai, mostrando nelle storie di Instagram le scatole del trasloco. Una conferma, dunque, del fatto che la storia con il cantante sia terminata dopo cinque anni d’amore.

Sara Marino, ex fidanzata di Tananai. Una storia d’amore cominciata nel 2020

Insieme dal 2020, Tananai aveva spiegato: “Ho una fidanzata. L’ho scelta perché è particolare. Sono innamorato”. Nel 2024, poi, i due ragazzi sono andati a convivere, con grandissime speranze: a quanto pare le cose non sarebbero andate però bene e i due avrebbero deciso di lasciarsi. Non sono note le ragioni precise che hanno portato alla rottura tra i due: le voci sono quelle di una cotta di Tananai per Annalisa ma non ci sono conferme sul motivo che potrebbe aver spinto Sara Marino a lasciare la casa che condivideva con Tananai, con il quale conviveva ormai da un anno circa.