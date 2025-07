Chi è Sara Marino, la ex fidanzata di Tananai? Insieme per quasi cinque anni, i due si sono lasciati nel 2025: cos'è successo

È durata diversi anni la storia d’amore tra Sara Marino e Tananai, una coppia molto amata che negli anni ha dato prova di un grande amore, sopravvissuto a cambiamenti, al successo, alle luci della ribalta, almeno fino a quest’anno.

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020 e hanno cominciato una relazione che in qualche anno ha portato a passi importanti, come la convivenza arrivata nel 2024, appena un anno prima di lasciarsi. Ad ufficializzare la storia era stato proprio Alberto nel 2022, dicendosi molto innamorato della sua compagna.

Tananai, chi è: il successo dopo Sanremo/ "Mi sono fermato e ritrovato, la musica una necessità"

Una storia d’amore che dunque sembrava proseguire nella maniera giusta ma che nel 2025 è terminata. Si è parlato, dopo l’addio, di una presunta cotta di lui per Annalisa, sua collega con la quale ha collaborato proprio quest’estate per un “tormentone”. Stando alle voci, Alberto si sarebbe preso una sbandata per la cantante originaria della Liguria, lasciando di fatto la compagna.

Sara Marino, chi è la ex fidanzata di Tananai?/ Quattro anni insieme, poi l'addio inaspettato

La conferma dell’addio è arrivata proprio da Sara Marino, ex fidanzata di Tananai: la ragazza ha postato diverse foto sui social del trasloco. Ha di fatti confermato di aver lasciato la casa che condivideva con il suo ex, il cantante: i due convivevano da circa un anno.

Sara Marino, chi è la ex fidanzata di Tananai: che lavoro fa

Sara Marino, la ex fidanzata di Tananai, di mestiere fa l’architetto. Diverse però anche le esperienze nel mondo della moda per la ragazza, che ha conosciuto il cantante nel 2020 durante una serata. All’epoca Alberto non aveva ancora la notorietà di oggi: i due hanno attraversato dunque, nel corso della loro storia, diverse fasi, tra cui quella della popolarità e notorietà di lui, che dopo Sanremo 2022 è diventato un artista amatissimo.

Sara Marino, chi è ex fidanzata di Tananai/ Nel 2024 la convivenza, poi la rottura

Nonostante la popolarità è rimasto sempre vicino a Sara, la ragazza con la quale aveva scelto di costruire qualcosa di importante, fino alla rottura. Alberto, però, guarda avanti: soltanto poche settimane fa ha raccontato di sognare tre figli.