Chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai? Un grande amore che è durato per più di quattro anni, fino all'addio nel 2025. Cos'è successo?

Per più di quattro anni le strade di Tananai e della ex fidanzata Sara Marino si sono intersecate. I due ragazzi sono stati insieme dal 2020, per poi lasciarsi proprio nell’anno in corso. Sarebbe sorta, infatti, una crisi tra il cantante e la sua ex compagna, tanto da portare i due a decidere di dividere le rispettive strade. La ex fidanzata di Tananai ha postato sui social varie foto nelle quali era ben evidente che l’amore con il compagno fosse terminato: Sara ha infatti spiegato di essere alle prese con un trasloco, dopo aver vissuto per circa un anno con l’artista milanese.

Sara Marino, chi è ex fidanzata di Tananai/ Nel 2024 la convivenza, poi la rottura

I due, che si erano conosciuti nel 2020, nel 2024 avevano infatti deciso di andare a vivere insieme: un passo importante che la coppia aveva deciso di fare dopo quattro anni di amore e tappe importanti. Proprio durante la storia con Sara Marino, infatti, Tananai ha conosciuto il successo: è stato Sanremo, prima nel 2022 e poi nel 2023, a svoltare la vita dell’artista, che ha cominciato ad essere molto apprezzato dal pubblico. La sua compagna è rimasta sempre al suo fianco, accompagnandolo nella scalata verso il successo.

Sara Marino, ex fidanzata di Tananai: insieme dal 2020 al 2025/ Poi la rottura improvvisa

Sara Marino, chi è la ex fidanzata di Tananai? Architetto e modella

Sara Marino, la ex fidanzata di Tananai, fa l’architetto e l’interior designer. Una donna dunque molto lontana dal mondo dello spettacolo, anche se non sono mancate in passato – più sporadicamente oggi – le partecipazioni attive al mondo della moda. Molto bella e con un fisico invidiabile, Sara è infatti anche una modella. Dopo quattro anni di amore, dunque, la storia tra Alberto – vero nome dell’artista Tananai – e l’architetto, sarebbe terminato. Si vocifera di una cotta di lui per Annalisa, non confermata. Qualunque sia il motivo, appare ormai evidente che la storia tra i due si è conclusa, lasciando dietro di sé quattro anni di bei ricordi.