Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ Lui: “Sono innamorato, l’ho scelta perché è particolare”

Tananai, chi è la fidanzata Sara Marino: “L’ho conosciuta durante una serata”

Il terzo Serale di Amici 2024 in onda questa sera su Canale5 avrà come ospite Tananai, uno dei giovani cantanti che nel giro di pochi anni ha raggiunto le vette delle classifiche. Tuttavia, in molti si chiedono chi è la fidanzata di Tananai, Sara Marino? Su di lei si hanno pochissime informazioni. Non si conosce l’età o la data di nascita. Della giovane che ha rapito il cuore del cantante si sa solo che è originaria di Milano, ha studiato architettura al Politecnico di Milano e si è laureata nel 2019 ed è una giovane architetto.

Estremamente riservati e protettivi della loro privacy, di Tananai e la fidanzata Sara Marino sono poche le paparazzate insieme. L’artista raramente condivide foto e scatti della sua compagna sui social ma in un’intervista del 2022 per Le Iene per lei ha speso parole al miele: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato”

Sara Marino, fidanzata di Tananai: storia d’amore lunga quattro anni

Sara Marino e Tananai stanno insieme da quasi quattro anni. La giovane architetto e l’artista il cui nome all’anagrafe è Alberto Cotta Ramusino stanno insieme da quasi quattro anni ma sono usciti allo scoperto solo l’anno scorso. Dopo il Festival di Sanremo 2023, il cantante ha rivelato che la ragazza in questione si chiama Sara Marino.

I due erano comparsi insieme soltanto in qualche scatto condiviso da lei sui social o immortalato dai paparazzi per le strade di Milano. Ed è stato proprio nella loro città che nella serata di mercoledì 20 settembre si sono fatti fotografare ufficialmente insieme per la prima volta, in occasione della sfilata Primavera Estate 2024 alla Milano Fashion Week 2023.

