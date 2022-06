Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ “Non sono gelosa”

Anche l’ultimo posto a una manifestazione importante come il Festival di Sanremo può portare fortuna. E Tananai ne sa qualcosa: il giovane, infatti, ha affrontato con ironia il risultato, arrivando addirittura a condividere un video in cui esultava per il riscontro tutt’altro che esaltante, mentre altri invece si sarebbero abbattuti e avrebbero considerato la situazione come umiliante.

Tananai/ Dopo Sanremo è lui il fenomeno dell'estate: oggi sul palco di Love Mi

E non è finita qui. Ora si sta rivelando uno dei protagonisti di quest’estate nella sfera musicale grazie alla canzone “La Dolce Vita“, che interpreta insieme a Fedez e Mara Sattei. Un brano dal ritmo travolgente, come è tipico del periodo più caldo dell’anno, che in sole due settimane dall’uscita è diventato disco d’oro.

Patrizia Vacondio, la moglie di Nek/ Il tradimento perdonato e..

Tananai e l’amore per la fidanzata Sara Marino

Il momento felice di Tananai non si limita però alla professione. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo nome all’anagrafe, è infatti anche sentimentalmente impegnato: al suo fianco c’è Sara Marino, che ha studiato Architettura al Politecnico di Milano e ha già iniziato a svolgere la professione.

Era stato proprio lo stesso cantante a parlare di lei qualche tempo fa a ‘Le Iene’: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una sera. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia, ma lo spazzolino ce l’ha a casa, anche le ciabatte. Sono innamorato“. Anche alla ragazza l’ironia non sembra mancare e lo ha dimostrato recentemente quando ha visto Fedez baciare il suo fidanzato in un concerto. Lei, non solo ha ripreso l’accaduto, ma ha detto chiaramente di non essere gelosa.

Charleston/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

© RIPRODUZIONE RISERVATA